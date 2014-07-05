آموزش و پرورش لرستان در توزیع اعتبارت ماده 180 مورد توجه قرار گیرد/ وجود 1300 کلاس تخریبی

گودرز کریمی فر در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نهاد با دارا بودن 300 هزار دانش آموز و چهار هزار و 205 آموزشگاه یکی از گسترده ترین دستگاههای استان بوده که برای ارتقا نیازمند توجه ویژه در بخش بودجه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 500 مدرسه استان در قالب هزار و 315 کلاس درس تخریبی هستند که برای مقاوم سازی و نوسازی این مدارس و کلاسها نیازمند اعتبارات هستیم.

کریمی فر افزود: این در حالیست که سهم اعتبارات عمرانی اداره کل آموزش و پرورش لرستان نسبت به میانگین کشوری خیلی پایین تر است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه در سال گذشته که حداقل سهم اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش هشت درصد بوده این رقم در آموزش و پرورش لرستان پنج درصد بوده است، افزود: این در حالیست که امسال نیز اعتبارات این حوزه کاهش زیادی داشته و در حال حاضر سهم آموزش و پرورش از اعتبارات عمرانی تنها سه درصد است.

کریمی فر ادامه داد: انتظار داریم که مسئولان از محل توزیع اعتبارات ماده 180 به آموزش و پرورش کمک کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این اداره کل و مدارس استان 800 میلیون تومان بدهی آب و برق دارند، یادآور شد: با این وضعیت اعتبارات رفع برخی از مشکلات آموزش و پرورش ممکن نخواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان عنوان کرد: در نشست شورای معاونین و مدیران کل وزارت آموزش و پرورش که در تهران داشتیم و مطابق بررسی صورت گرفته مشخص شد که رقم اعتبارات عمرانی لرستان از میانگین کشوری پایین تر است که در این راستا وزیر آموزش و پرورش نیز نامه ای را به استاندار لرستان نوشتند.

کریمی فر با بیان اینکه استانداری لرستان همواره حامی آموزش و پرورش بوده است تصریح کرد: آموزش و پرورش در سه حوزه احداث، تکمیل و تجهیز پروژه های آموزشی فعالیت می کند که با این روند اعتبارات برخی پروژه ها روی زمین خواهد ماند.

وی با اشاره به برگزاری همایش خیرین مدرسه ساز با دعوت سه هزار خیر از سراسر کشور عنوان کرد: ما ظرفیت خیرین را پای کار آورده ایم ولی با این وضعیت اعتبارات برای پیشبرد کار نیازمند حمایت مسئولان هستیم.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: ما در جریان برگزاری جلسات شورای برنامه ریزی در شهرستانها برای تکمیل برخی پروژه های آموزشی قول داده ایم که با این روند اعتبارات کار در این زمینه مشکل می شود.

حسین اسدی پور ادامه داد: در حال حاضر برخی پروژه های آموزشی سالهاست به دلیل کمبود اعتبار نیمه کاره باقی مانده اند و تکمیل آنها بارها در رسانه ها به عنوان مطالبه مردمی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه ما در شهرستان ازنا مدرسه ای داریم که 10 سال است شروع شده ولی هنوز تکمیل نشده است، افزود: توقع داریم مسئولان در بحث اعتبارات ماده 180 نگاه ویژه ای به آموزش و پرورش داشته باشند.

بنابر این گزارش مطابق ماده 180 برنامه پنجم توسعه در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي، سياستهاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح يادشده نزديک شود.

در این راستا معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار متولیان قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.

در تبصره 22 قانون بودجه سال 93 نیز شاخصهای مورد نظر برای توزیع اعتبارات این ماده مورد ذکر قرار گرفته است.