رشد 60 درصدي توليد انواع خودرو در خرداد ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، در خرداد ماه سال جاري توليد خودروهاي سواري بالغ بر 72 هزار و 651 دستگاه بوده است كه در مقايسه با خرداد سال 92 رشد 57 درصدي را نشان مي دهد. همچنین وانت به تعداد 11 هزار و 617 دستگاه، كاميون به تعداد يك هزار و 94 دستگاه، اتوبوس به تعداد 23 دستگاه و ميني بوس به تعداد 6 دستگاه توليد شده است.

در ادامه اين گزارش در خصوص توليد انواع خودروهاي سواري در خرداد ماه سال جاري؛ آمده است : پرايد نسيم و صبا به تعداد 16 هزار و 414 دستگاه، پژو 405 به تعداد 9 هزار و 799 دستگاه، پژو پارس به تعداد 11 هزارو 475دستگاه، سمند، 8 هزار و 657 دستگاه، تندر 90 به تعداد 5 هزار و 51 دستگاه و تيبا به تعداد 6 هزار و 200 دستگاه توليد شده است.

همچنين در اين مدت ميزان توليد ساير خورودهاي سواري ؛« پژو 206 »به تعداد 7 هزارو 419دستگاه، پرايد نسيم و صباي دوگانه سوز به تعداد يك هزار و 939 دستگاه، رانا به تعداد 3 هزار و 261 دستگاه، محصولات رنو به تعداد 3 هزار و 406 دستگاه توليد شده است.



