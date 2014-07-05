۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۰

رشد 60 درصدي توليد انواع خودرو در خرداد ماه

در خرداد ماه سال جاري به تعداد 85 هزارو 391دستگاه انواع خودرو سواري توليد شد كه نسبت به خرداد ماه سال 92 رشد 59.8 درصدي را نشان مي‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در خرداد ماه سال جاري  توليد خودروهاي سواري بالغ بر 72 هزار و 651 دستگاه بوده است كه در مقايسه با خرداد سال 92 رشد 57 درصدي را نشان مي دهد. همچنین وانت به تعداد 11 هزار و 617 دستگاه، كاميون به تعداد يك هزار و 94 دستگاه، اتوبوس به تعداد 23 دستگاه و ميني بوس به تعداد 6 دستگاه توليد شده است.

در ادامه اين گزارش در خصوص توليد انواع خودروهاي سواري در خرداد ماه سال جاري؛ آمده است : پرايد نسيم و صبا به تعداد 16 هزار و 414 دستگاه، پژو 405 به تعداد 9 هزار و 799 دستگاه، پژو پارس به تعداد 11 هزارو 475دستگاه، سمند، 8 هزار و 657 دستگاه، تندر 90 به تعداد 5 هزار و 51 دستگاه و تيبا به تعداد 6 هزار و 200 دستگاه توليد شده است.

همچنين در اين مدت ميزان توليد ساير خورودهاي سواري ؛« پژو 206 »به تعداد 7 هزارو 419دستگاه، پرايد نسيم و صباي دوگانه سوز به تعداد يك هزار و 939 دستگاه، رانا به تعداد 3 هزار و 261 دستگاه، محصولات رنو به تعداد 3 هزار و 406 دستگاه توليد شده است.

 

