به گزارش خبرنگار مهر، امسال نیز در مسابقات لیگ برتر و پیکارهای قهرمانی کشور پینگ‌پنگ‌بازان مستعد و توانمند استان قم تلاش خود را برای نشان دادن قابلیت‌های پینگ پنگ قم و کسب نتایج خوب برابر حریفان لیگ برتی انجام می‌دهند.

این در شرایطی است که در سال جاری نیز همچون سال‌های قبل حضور موفق در مسابقات لیگ و همچنین پیکارهای پینگ‌پنگ قهرمانی کشور را در اولویت برنامه‌های هیئت تنیس روی میز قم قرار دارد و رقابت نمایندگان قم با حریفان خود در لیگ برتر نونهالان و نوجوانان از مرداد ماه آغاز می‌شود.

بر اساس برنامه ریزی هیئت پینگ پنگ استان قم نخستین برنامه پینگ‌پنگ‌بازان قم برای نشان دادن توانمندی‌های تنیس روی میز قم، ‌حضور در مسابقات فصل جدید لیگ برتر نونهالان و نوجوانان باشگاه‌های کشور است که دور رفت آن بلافاصله بعد از ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.

بدین ترتیب تیم نونهالان و نوجوانان هیئت پینگ‌پنگ قم در مسابقات امسال لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه‌های کشور رقابت خود با تیم‌های مطرح را در حالی آغاز می‌کند که در سال‌های اخیر همواره نمایندگان قم در این مسابقات حضور خوبی داشته‌اند.

معمولا رسم بر این است که طبق برنامه‌ریزی سازمان لیگ فدراسیون پینگ‌پنگ،‌ در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های لیگ برتر نونهالان و نوجوانان برگزار خواهد شد، در خصوص نحوه برگزاری این دوره از مسابقات تصمیم‌گیری می‌شود.

این در حالی است که هیئت پینگ پنگ استان قم به دنبال استعفای عباس اشعری‌فر از ریاست این هیئت،‌ چند ماهی است که فعالیت‌های هیئت تنیس روی میز قم به صورت سرپرستی توسط محمد عموئیان دبیر پیشین این هیئت ورزشی اداره می‌شود.

در حالی که بر اساس برنامه ریزی فدراسیون تنیس روی میز و طبق برنامه های اعلام شده سال 93 از سوی سازمان لیگ تنیس روی میز، چهارمین دوره مسابقات لیگ برتر نونهالان و نوجوانان باشگاههای کشور از مردادماه سال جاری برگزار می شود و باید منتظر تصمیم هیئت قم برای معرفی یک تیم به این رقابت‌ها بود.

در مسابقات یکی دو فصل اخیر لیگ برتر برای تیم نونهالان و نوجوانان هیئت پینگ‌پنگ قم علیرضا مسعودی، محمد مهدی اسدی، مهدی عباسی، امیرحسین حائری، میلاد عباسی و حسین رزاق‌نیا به مصاف رقبای حاضر در لیگ برتر پینگ پنگ نونهالان و نوجوانان کشور رفته‌اند ولی با توجه به افزایش سن این بازیکنان قطعا ترکیب تیم قم برای حضور در لیگ جدید تغییر خواهد کرد.

