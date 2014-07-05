حفظ خاک و تلطیف هوا با تقویت پارک های آبخیز مقدور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی نوچه صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه بي شك يكي از مهمترين بخشها در حفاظت از خاك و توسعه پوشش گیاهی عرصه هاي منابع طبيعي است بحث آبخیزداری است، افزود: در استان سمنان با توجه به ميانگين بارندگی و وجود عرصه هاي مستعد، عمليات و طرح هاي آبخيزداري مي تواند از مهمترين راهكارهاي توسعه عرصه هاي ملي باشد.

وی گفت: با مشارکت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در منطقه سد شهید شاهچراغی در قالب طرحی تحت عنوان پارک آبخیز شهرستان دامغان اقدام به کاشت تعداد زیادی نهال شده است.

معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در ادامه با بیان اینکه این کار در تغییر چهره طبیعی منطقه در آینده تاثیری فوق العاده ای خواهد داشت، تصریح کرد: پیش بینی شده که این روند در طول جاده دامغان و چشمه علی در سنوات آتی در صورت تامین اعتبار ادامه یابد.

نوچه همچنین با اشاره به اینکه در سالهای گذشته نیز پارک آبخیز در شهرستان مهدیشهر افتتاح و به بهره برداری رسیده است، افزود: هدف از اجرای عملیات آبخیزداری کنترل فرسایش، حفظ و پايداري خاك وكنترل رسوب در حوضه هاي آبخيز، استحصال هرز آبها، غنی سازی چشمه ها و قنوات، رونق بخش کشاورزی، گسترش فرهنگ حفظ آب و خاک است که باعث افزایش سطح درآمد آبخیز نشینان و ثبات شغلی آنان در زمینه کشاورزی و دامداری می شود.

وی در پایان خاتمه با اعلام این مطلب که پروژه فوق مورد بازدید مدیر کل و معاونت فنی منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و بسیاری از مقامات شهرستانی و استانی قرار گرفته است گفت: با توجه به توافق به عمل آمده نگهداری و حفاظت از عرصه های فوق بوسیله مردم محلی و مشارکت آنان صورت می گیرد.