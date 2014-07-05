سازمان بازرسی پیگیر زمین خواری در جاسک شد/300 پرونده زمین خواری معطل اجرای حکم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی گفت: کار هر دستگاهی در جایگاه خودش با ارزش و مهم است. پیشگیری از حیف و میل ثروت ملی ، اراضی دولتی ، محیط زیست و منابع طبیعی نیاز به عزم راسخ و جدی دارد.

حجت الاسلام اکبری در همین رابطه افزود: همه باید بسیج شوند و با انگیزه بالا موضوع زمین خواری و تصرفات اراضی دولتی را در استان رصد کنند. همه مسئولان دستگاههای اجرایی باید با جدیت پای کار باشند.

وی اظهار داشت: اگر در برخورد با پدیده زمین خواری ظاهر مسئولان با عملکردشان همخوانی نداشته باشد هیچ نتیجه خوبی حاصل نمی شود.

مقام عالی قضایی در ادامه افزود: حضور پررنگ اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی در جلسات شورا حکایت از عزم و اراده راسخ مدیران استان در زمینه برخورد با پدیده زمین خواری مدیریت جهادی مدیریتی براساس ضوابط و مقررات قانونی است.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: به یاری خدا معضل زمین خواری و تعرض به زمینهای دولتی را در استان از بین خواهیم برد و یا حداقل به نحوی آن را کاهش دهیم که معضل اساسی استان نباشد.

وی اضافه کرد: ماموریت پیگیری معضل زمین خواری در شهرستان جاسک به عهده سازمان بازرسی استان گذاشته شد و از مهندس نصوری مدیرکل بازرسی استان خواستیم که موضوع واگذاری های اراضی دولتی ، کشاورزی ، صنعتی و ... و نحوه تصرفات و نحوه برخورد با آنها را مورد بررسی و رسیدگی دقیق قرار دهند و گزارش آن را به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی ملی اعلام کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان داشت: از سازمان بازرسی استان می خواهیم که با قاطعیت و جدیت این ماموریت مهم را پیگیری کنند. همچنین همه دستگاهها در اقصی نقاط استان نسبت به حفاظت و حراست از اراضی ملی اهتمام جدی داشته باشند.

وی تاکید کرد: ادارات مربوطه از واگذاری امتیازات آب، برق، تلفن و گاز به اراضی تصرفی جدا خودداری کنند.

حجت الاسلام اکبری گفت: قریب به 300 پرونده در واحد اجرای احکام دادسرا در خصوص زمین خواری معطل مانده است که امید است در اجرای احکام صادره در خصوص اراضی و املاک دولتی تصرفی تسریع بعمل آید و ادارات راه و شهرسازی ، منابع طبیعی ، جهاد کشاورزی و آب منطقه ای در خصوص اجرای این احکام با دادگستری همکاری لازم را داشته باشند.

وی در پایان افزود: استانداری محدوده منطقه آزاد جاسک را مشخص و به دستگاههای مربوطه اعلام تا به وظایف خود کاملاً واقف شوند.