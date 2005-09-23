حسن نوربخش مسئول كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال با بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرنگار" مهر" اظهار داشت: اسكوربرد سالن بسكتبال پتروشيمي بندرماهشهربدليل قطعي برق كه چند ساعت قبل از مسابقه اتفاق افتاده بود، با مشكل مواجه شد و گرگاني ها اعلام كرده بودند كه دراين سالن بازي نمي كنند اما ناظربازي شرايط را طوري ديده كه با ساير وسايل و تجهيزات، بازي قابل انجام است اما درهرحال گرگاني ها قبول نكرده اند بنابراين بايد گزارش ناظرمسابقه و مواردي كه به آن اشاره شده، كاملا دركميته انضباطي مورد بررسي و ارزيابي قرارگيرد تا تصميم نهايي گرفته شود.
شايان ذكراست كه درهفته اول ليگ برتربسكتبال تيم شهرداري گرگان ميهمان پتروشيمي ماهشهر بود كه چون درسالن ماهشهر، اسكوربرد كارنمي كرد و طبق مقررات بايد هرسالن مسابقه اي اسكوربوردي با تمام امكانات داشته باشد تا بازي برگزارشود، گرگاني ها ازبازي كردن، سرباززده اند.
رئيس كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال در گفت و گو با "مهر":
نتيجه ديدار تيم هاي گرگان و پتروشيمي را كميته انضباطي مشخص مي كند
بايد گزارش ناظر مسابقه دو تيم پتروشيمي ماهشهر و شهرداري گرگان به كميته انضباطي فدراسيون بسكتبال ارائه شود تا در مورد نتيجه اين دو تيم در هفته اول ليگ برتر، تصميم گيري شود.
حسن نوربخش مسئول كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال با بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرنگار" مهر" اظهار داشت: اسكوربرد سالن بسكتبال پتروشيمي بندرماهشهربدليل قطعي برق كه چند ساعت قبل از مسابقه اتفاق افتاده بود، با مشكل مواجه شد و گرگاني ها اعلام كرده بودند كه دراين سالن بازي نمي كنند اما ناظربازي شرايط را طوري ديده كه با ساير وسايل و تجهيزات، بازي قابل انجام است اما درهرحال گرگاني ها قبول نكرده اند بنابراين بايد گزارش ناظرمسابقه و مواردي كه به آن اشاره شده، كاملا دركميته انضباطي مورد بررسي و ارزيابي قرارگيرد تا تصميم نهايي گرفته شود.
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