نتيجه ديدار تيم هاي گرگان و پتروشيمي را كميته انضباطي مشخص مي كند

حسن نوربخش مسئول كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال با بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرنگار" مهر" اظهار داشت: اسكوربرد سالن بسكتبال پتروشيمي بندرماهشهربدليل قطعي برق كه چند ساعت قبل از مسابقه اتفاق افتاده بود، با مشكل مواجه شد و گرگاني ها اعلام كرده بودند كه دراين سالن بازي نمي كنند اما ناظربازي شرايط را طوري ديده كه با ساير وسايل و تجهيزات، بازي قابل انجام است اما درهرحال گرگاني ها قبول نكرده اند بنابراين بايد گزارش ناظرمسابقه و مواردي كه به آن اشاره شده، كاملا دركميته انضباطي مورد بررسي و ارزيابي قرارگيرد تا تصميم نهايي گرفته شود.

شايان ذكراست كه درهفته اول ليگ برتربسكتبال تيم شهرداري گرگان ميهمان پتروشيمي ماهشهر بود كه چون درسالن ماهشهر، اسكوربرد كارنمي كرد و طبق مقررات بايد هرسالن مسابقه اي اسكوربوردي با تمام امكانات داشته باشد تا بازي برگزارشود، گرگاني ها ازبازي كردن، سرباززده اند.