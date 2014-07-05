سمن ها در بسترسازی های فرهنگی نقش مهمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، "یونس رنجکش" ظهر شنبه در جمع هنرمندان شهرستان آستانه اشرفیه افزود: استانداری گیلان از فعالیت تشکل های مردم نهاد در حوزه های فرهنگی و هنری در استان استقبال می کند.

وی همچنین اظهارداشت: سازمان های مردم نهاد در حوزه های فرهنگی و هنری می توانند نقش مهمی در بسترسازی های فرهنگی و رفع بسیاری از مشکلات در این بخش داشته باشد.

مدیرکل اجتماعی استانداری گیلان گفت: متاسفانه در حوزه های فرهنگی و هنری مردم کمتر شاهد ساماندهی تشکل های مردم نهاد هستند که هنرمندان و نویسندگان می توانند با راه اندازی این گونه سازمان ها در راستای اهداف فرهنگی و هنری جامعه نقش مهمی داشته باشند.

وی ادامه داد: استانداری گیلان از هر گروهی که بخواهد به صورت رسمی و سازمان یافته با شناسنامه مشخص فعالیت کنند، استقبال می کند و فعالیت های رسمی و قانونی می توانند تاثیر بسزایی در فرهنگ سازی جامعه به سمت قانونمداری داشته باشند.

رنجکش بیان داشت: تشکل های مردم نهاد در حوزه های فرهنگی و هنری می توانند در شناسایی، هدایت و بهره مندی بهتر از استعدادها در راستای اهداف توسعه فرهنگی بسیار تعیین کننده باشند.

وی همچنین کمک به آموزش عمومی را از مهمترین اقداماتی دانست که سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در این مهم داشته و قادر خواهند بود با ظرفیت های که در اختیار دارند، موجب حرکت عمومی در این زمینه شوند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان در ادامه سازمان های مردم نهاد را یاور دولت دانست و یادآورشد: از این ظرفیت ها باید به درستی استفاده شود.