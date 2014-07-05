مصرف موادمخدر علت بیشتر طلاق ها در هرمزگان/کنترل قاچاق بسیار آسان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: قاچاق موادمخدر مانند قاچاق سوخت استان هرمزگان را مورد هجمه قرار داده با این تفاوت که قاچاق سوخت اقتصاد کشور را هدف قرار داده اما قاچاق موادمخدر علاوه بر اقتصاد کشور، کانون گرم خانواده ها و جامعه از اثرات زیانبار آن در امان نیستند.

حجت الاسلام اکبری در این جلسه که با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان برگزار شد افزود: قاچاق موادمخدر تولیدکننده سایر جرائم است و اثرات مخرب آن بیش از قاچاق سوخت و کالاست.

این مسئول یادآورشد: بطور کلی قاچاق پدیده شومی است که لطمات بسیاری را به بدنه نظام و ایران اسلامی وارد می کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از علل عمده سرقت های عادی که در هرمزگان به وفور رخ می دهد اعتیاد به موادمخدر است و اگر قاچاق موادمخدر مهار شود کنترل سرقتها کار دشواری نیست.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه گفت: همچنین علت آمار بالای طلاق در میان خانواده های هرمزگانی اعتیاد به موادمخدر است که باید این مسئله ریشه یابی شود و منشآ آن را خشک کرد.

حجت الاسلام اکبری تاکیدکرد: پیشگیری از وقوع جرم در جامعه موثرات و اولین گام برای پیشگیری از جرائم مراقبت و نظارت است. هنگامی که مجرم از خطر ارتکاب جرم آگاه باشد از انجام آن جرم منصرف می شود و در ارتکاب جرم به خطر و ریسک آن توجه ویژه خواهد داشت.

وی با اشاره به راهکارهایی که موجب پیشگیری از وقوع جرم می شوند، گفت: مراقبت و نظارت، حمایت مادی، کنترل مبادی ورودی و خروجی شهرها، ادارات، کشور و گمرکات، نصب دستگاههای کنترل کننده و هشدار دهنده، تغییر مسیر مبارزه با وقوع جرم و از بین بردن جاذبه های منفی جرم برای مجرم عمده راهکارهایی هستند که در پیشگیری از وقوع جرم راهگشا واقع می شوند.