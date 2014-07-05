محمد حسین مجلس آرا درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آیین نامه جدید اداره کل دانش آموختگان گفت: آیین نامه بازنگری شده و حدود یکسال است که اجرا می شود.

وی ادامه داد: دانشگاه های خارجی به صورت مرتب ارزیابی شده و دانشگاههایی که رتبه خوب دریافت می کنند به روز شده و در لیست دانشگاه های ممتاز، خوب، متوسط، ضعیف قرار می گیرند.

مدیرکل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان افزود: اگر دانشگاه خوبی معرفی شود و جزء دانشگاه هایی نباشد که ارزیابی شده، براساس نظر رایزن مربوطه در خارج از کشور و نظر کمیسیون های داخلی آن دانشگاه ارزیابی شده و در لیست قرار می گیرد و دانشگاه سنگاپور از جمله دانشگاه هایی بود که اخیرا ارزیابی شد.

وی با بیان اینکه تا کنون 2500 تا 2600 دانشگاه در چهار گروه ممتاز، خوب، متوسط و ضعیف ارزیابی شده است افزود: 500 تا 600 دانشگاه از مجموعه دانشگاه های مذکور جزء دانشگاه های ممتاز هستند که برروی سایت قرار دارند.

مجلس آرا در خصوص دانشگاه هایی که مورد تایید نیستند نیز گفت: تعداد این دانشگاه ها بسیار زیاد است در تمام کشورهای دنیا قرار گرفته‌اند و بستگی به یک کشور خاص ندارند توصیه ما به دانشجویان این است که دانشگاه مورد تحصیل خود را از لیست دانشگاه های ارزیابی شده ادره کل دانش آموختگان وزارت علوم انتخاب کنند تابعدها در فرایند تایید مدارک دچار مشکل نشوند.

وی تاکید کرد: حتی برخی دانشگاه‌هایی که در گروه ضعیف قرار دارند برای کارشناسی ارشد و دکتری ارزیابی نمی شوند و درحد کارشناسی مورد تایید هستند و باید دانشجویان متقاضی تحصیل دراین دانشگاه ها به این مسایل توجه کنند.