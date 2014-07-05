قاسم ملکی، مدیر روابط عمومی و مسئول فروش سایت«آی کتاب» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این‌که سایت، کار خود را از 12 سال پیش اغاز کرده و نخستین مرکزخرید و فروش آنلاین کتاب بوده است گفت: ما از 12 سال پیش کار خود را آغازکرده‌ایم. در این سایت، 100 هزار عنوان کتاب با موضوعات مختلف ادبیات، روان‌شناسی، آشپزی، مهندسی، نقاشی، عکاسی، داستان و... وجود دارد.

به گفته او 60 درصد از مشتریان سایت«آی کتاب» را شهرستانی‌ها تشکیل می‌دهند. چون امکان دسترسی به کتاب در شهرستان، دشوارتر است. ضمن این‌که شهر تهران به تنهایی، 40 درصد فروش را به خود اختصاص داده و این میزان کمی نیست.

ملکی به این‌که در سال‌های اخیر، ارتباطمردم با اینترنت و خرید و فروش آنلاین بهتر شده اشاره و بیان کرد: در سال‌های اخیر تعداد بیشتری از مردم با اینترنت سروکار دارند. ضمن این‌که کتاب با لباس فرق دارد و مشتریان این نگرانی را ندارند که ممکن است جنس، همان نباشد که گفته شده یا طرح و فرم به همین زیبایی نباشد که در سایت آمده اما در ارتباط با کتاب، این مشکل وجود ندارد. کافی است کاربران بدانند چه کتابی می‌خواهند و هزینه را واریز کنند.

مسئول فروش سایت«آی کتاب»، پست را یکی از مهم‌ترین مشکلات در زمینه فروش آنلاین کتاب دانست و افزود: کتاب برای تهرانی‌ها با پیک و برای شهرستانی‌ها با پست ارسال می‌شود. پست پیشتاز طی 2 روز و پست سفارشی بین 4 تا 10 روز کتاب‌ها را به دست مشتریان می‌رساند. 10 روز برای دریافت یک کتاب زمانی طولانی است.

ملکی با اشاره به این‌که سایت«آی کتاب»، کتب نایاب و کمیاب و دست دوم هم ارائه می‌کند گفت: در ارتباط با کتاب‌هایی که به تازگی منتشر شده و در بازار یافت می‌شوند تنها قیمت پشت جلد کتاب به اضافه هزینه پست یا پیک را حساب می‌کنیم اما در ارتباط با کتاب‌های دست دوم و یا کمیاب، وضعیت به گونه دیگری است.

او در پاسخ به این‌که کتابی منتشر و بعد توقیف شده؛ آیا این کتاب در سایت به فروش می‌رسد گفت: وقتی کتاب یک بار منتشر شده یعنی به آن مجوز فروش داده شده است. اما بخشی ازکتاب‌ها حتی مجوزانتشار هم نگرفته و به صورت افست منتشر شده‌اند ما کتاب افست نداریم.