50 نفر از شهروندان خراسان جنوبی در تصادفهای مجروح شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حسنی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هفته گذشته 42 فقره تصادف درون شهری در خراسان جنوبی به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه تصادفات درون شهری هفته گذشته فوتی نداشته است، افزود: رعایت قوانین و مقررات از سوی مردم در سطح استان سبب شد تا علیرغم وقوع 42 فقره تصادف درون شهری، تصادفی منجر به فوت نشود.

سرهنگ حسنی ادامه داد: هفته گذشته تصادفات سبب شد 50 نفر از شهروندان در سطح استان مجروح شوند.

وی تصریح کرد: 48 درصد عامل تصادفات درون شهری در هفته گذشته مربوط به عدم رعایت حق تقدم عبور گزارش شده است.

سرهنگ حسنی بیان کرد: عدم توجه کافی به جلو با 17 درصد و حرکت با دنده عقب با پنج درصد از دیگر علل حادثه ساز بوده و 30 درصد تصادفات دیگر نیز مربوط به سایر تخلفات گزارش شده است.

وی ادامه داد: در هفته گذشته سه هزار و 165 فقره انواع تخلف رانندگی توسط ماموران پلیس راهور در استان ثبت شده است.

سرهنگ حسنی افزود: طی این مدت تعداد 102 دستگاه موتور سیکلت و هفت دستگاه خودرو متخلف توقیف شده است.