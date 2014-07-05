ضرورت طراحی پروژه های عمرانی تبریز در راستای کاهش ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری شنبه در حاشیه بازدید اعضای شورای اسلامی شهر تبریز از پروژه‌های عمرانی شهرداری تبریز اظهار داشت: شهر تبریز سال هاست که با مشکل ترافیک دست و پنجه نرم می کند که باید برای رفع این مشکل طراحی و ساخت پروژه های عمرانی را با اصول لازم انجام داده و حجم ترافیک را بدین وسیله کاهش داد.

وی ادامه داد: از جمله پروژه هایی که به منظور کاهش ترافیک تبریز پیش بینی شده تقاطع غیرهمسطح میدان راه آهن است که امیدواریم با اجرای این طرح در آینده ای نزدیک شاهد از بین رفتن معضل ترافیک در این بخش باشیم.

دبیری با بیان اینکه طراحی پروژه های شهری بر اساس خواست و رضایت شهروندان صورت گرفته است، گفت: برنامه ریزی عملیات اجرای پروژه ها به گونه ای انجام گرفته که تا جایی که ممکن است مزاحمتی برای شهروندان ایجاد نشود و بدین وسیله بتوانیم رضایت آن ها را جلب کنیم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت همکاری مابین شهرداری و شورای شهر تبریز گفت: شورای شهر تبریز همواره به عنوان حامیان شهرداری تبریز بوده و خوشبختانه در طی سال های اخیر همکاری لازم بین این دو نهاد صورت گرفته است.

رئیس شورای شهر تبریز ادامه داد: روند بازدید اعضای شورای شهر تبریز از پروژه های عمرانی باید همچنان ادامه یابد که با تحقق آن شاهد اجرای کیفی و پیشرفت پروژه های عمرانی شهر خواهیم بود.