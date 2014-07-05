سرقت در رودسر 21 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شعبان پایمرد ظهر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: در سه ماهه نخست سال جاری همگان شاهد افزایش 12 درصد کشف سرقت و همچنین کاهش 21 درصدی وقوع سرقت نسبت به سال گذشته بودند.

وی در ادامه با اشاره به دستگیری 84 نفر سارق در این مدت اظهارداشت: خوشبختانه در این مدت تعداد 184 فقره انواع سرقت در سطح شهرستان کشف و ضبط شده است.

فرمانده پلیس رودسر افزایش کشف سرقت ها را نتیجه تلاش شبانه روزی مجموعه انتظامی شهرستان دانست و گفت: پلیس با فعال کردن گشت های پلیس و همچنین تغییر تاکتیک و کنترل سارقان سابقه دار موفق به کاهش سرقت و افزایش کشف سرقت ها در سه ماهه نخست سال جاری شد.

وی در ادامه اجرای طرح های مختلف انتظامی، تشدید گشت های خودرویی، طرح تشدید شناسایی و مبارزه با سارقان در کنار همکاری و تعامل خوب مردم با این فرماندهی را از عمده دلایل کاهش وقوع سرقت و افزایش کشفیات در شهرستان رودسر عنوان کرد.

پایمرد همچنین افزایش چشمگیر کشفیات مواد مخدر را نیز از دیگر توفیقات مجموعه انتظامی شهرستان در این مدت دانست و افزود: در سه ماهه نخست امسال 22 کیلو 723 گرم انواع مواد مخدر و 410 بوته خشخاش کشف و 389 نفر معتاد در منطقه دستگیر شدند.

وی اظهارداشت: همچنین در این مدت هزار و 15 پاکت انواع سیگار قاچاق، 75 قلم انواع عتیقه، 19 قبضه سلاح قاچاق، 398 لیتر انواع مشروبات الکلی دست ساز، 145 بطری انواع مشروبات خارجی، 165 عدد انواع ماهواره اعم از دیش، ال ام بی و رسیور، 10 هزار و 665 حلقه انواع سی دی غیر مجاز و 436 نفر در رابطه با کشفیات انواع جرائم در مجموع دستگیر و به همراه تشکیل پرونده تحویل مراجعه قضایی شدند.

فرمانده انتظامی رودسر اظهار داشت: پلیس با تلاش و جدیت و حمایت مردم و مسئولان طرح های ویژه ای برای مهار هر چه بیشتر سرقت ها و ایجاد احساس امنیت در بین مردم را در دستور کار خود دارد.

وی گفت: نیروی انتظامی در راستاي ارتقاي امنيت اجتماعي و با هدف پيشگيري از آسيب ها و جرائم، طرح پاكسازي مناطق آلوده وجرم خيز را در سطح شهرستان به مرحله اجرا در آورد.

پایمرد افزود: اكيپ هاي عملياتي در سير اقدامات خودشش نفر از فروشندگان مواد مخدر صنعتي (شيشه ) دستگير كردند.

وی با بيان اينكه افراد دستگير شده مقاديري از مواد مخدر صنعتي و غیره كشف شد، تصريح كرد: روند پاكسازي از نقاط آلوده در اولويت ماموريت هاي اين فرماندهي است.

فرماندهی انتظامی رودسر همچنين از دستگيري تعداد شش نفر مقدار شش گرم هروئين،10 كيلو گرم گراس،10 كيلو ترياك، 9سانت شيشه و تعداد 11 عدد پایپ و چند دستگاه ترازوی دیجیتال توزین مواد مخدر، پنج عدد ال ام بی، یک عدد رسیور و دو عدد دیش ماهواره کشف که در همین رابطه از این افراد دو دستگاه خودرو توقیف و متهمان به همراه پرونده متشکله تحویل مراجع قضایی شدند.