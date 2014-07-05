تکنولوژی تجهیزات داخلی گوشی موبایل بومی سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با از بین بردن مشکلات بر سر راه تولید، شرکت تولیدکننده گوشی جی ال ایکس اعلام کرد: تکنولوژی تولید بردهای گوشی و تبلت را با استفاده از توان متخصصان داخلی در کشور تولید می کند.



حمید سعيدي مديرعامل این شرکت توليد کننده گوشي تلفن همراه در کشور گفت: با توجه به تحریم ها و مشکلات موجود بر سر راه تولید، توانستیم به تکنولوژی تولید برد برسیم و بردهای گوشی تلفن همراه و تبلت را بومی سازی کنیم و با اتکا به این توان توانسته ایم مدلهایی از تبلت تولید کنیم که قابلیت رقابت با برندهای خارجی دنیا را دارد.



وی همچنین از طراحي گوشي ايراني مجهز به سيستم اندازه گيري قند وفشارخون با استفاده از فناوري بومي خبر داد و گفت: تولید این گوشی ها که به زودي با عنوان تلفن همراه سلامت وارد بازار مي شود در دو مرحله صورت گرفته در مرحله اول مجهز به دستگاه تست قند خون شدند که روی مسیر هدفون قرار گرفته اند و فرد می تواند قند خون خود را تست کند اما در مرحله دوم برای تست فشار هم دستگاهی را طراحی کرده ایم که از طریق بلوتوث به موبایل متصل می شود و دستگاه باند برروی دست قابل پانچ است که سعی داریم این دستگاه فشار خون را داخل گوشی تعبیه کنیم.



سعیدی ادامه داد: هم چنين طي مذاکره با يک گروه پزشکي و اپراتور برکت تل، به عنوان تنها اپراتور سلامت کشور در حال طراحي سيستمي روي گوشي هاي تلفن همراه توليد داخل هستيم که کاربر بتواند با قرار دادن دو انگشت خود روي گوشي نوار قلب خود را نيز تهيه و اين اطلاعات را به طور همزمان براي پزشک خانواده خود ارسال کند.



وی در پاسخ به این سئوال که سیستم عامل اندروید برای گوگل است، چگونه از این سیستم عامل برروی گوشی ها و تبلت ها استفاده می کنید، گفت: در حال حاضر این نرم افزار به صورت اپن سورس در اختیار شرکت هایی که تاییدیه GSM دارند قرار داده شده و آنها می توانند سورس هایی که در اندروید قابل دسترس نیست را خریداری و آن را تغییر دهند.



وی با اشاره به تکنولوژی های جدید بکار رفته در تبلت های جی ال ایکس گفت: از ماه آینده تبلت های اسمارت TV را به بازار عرضه می کنیم که امکان پخش دیجیتال TV را دارد و به کاربران این امکان را می دهد تا در حال حرکت هم بتواند برنامه های تلوزیون را ببیند.



سعیدی همچنین از همکاری با یک شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت برای ارائه گوشی های تولید داخل به همراه یک سال اینترنت پرسرعت رایگان خبر داد و افزود: شرکت جی ال ایکس با همکاری شرکت انتقال داده های آسیاتک در طرحی به خریداران محصولات خود یکسال اینترنت پرسرعت ADSL+2 با ترافیک 6 گیگابایت و با حداکثر سرعت به صورت رایگان هدیه می دهد.



محمدعلی یوسفی زاده مدیرعامل شرکت انتقال داده های آسیاتک و حمید سعیدی مدیرعامل شرکت ارتباط همراه گویا اروند (GLX) این تفاهمنامه را امضاء کردند؛ محمدعلی یوسفی زاده هدف از این طرح را بالابردن ضریب نفوذ اینترنت در کشور و ارتقاء فروش و سطح رضایت مشتریان عنوان کرد و گفت: در همین حال حمایت از صنعت تولید داخل از جمله اهداف این همکاری مشترک است.