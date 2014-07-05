۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۴

در پیامی به عبدالمالک سلال؛

جهانگیری سالروز استقلال الجزایر را تبریک گفت

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به عبدالمالک سلال نخست وزیر جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر، فرا رسیدن سالروز استقلال این کشور را تبریک گفت.

متن پیام اسحاق جهانگیری بدین شرح است:

جناب آقای عبدالمالک سلال

نخست وزیر جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر

فرا رسیدن سالروز استقلال کشور الجزایر از یوغ استعمار را صمیمانه به جناب عالی، دولت و ملت آن کشور تبریک می‌گویم.

با عنایت به عزم و اراده رهبران دو کشور جهت گسترش مناسبات فی مابین و همچنین افقهای روشن فراروی روابط رو به گسترش موجود، امیدوارم در آینده شاهد تعمیق مناسبات دوجانبه و چندجانبه در کلیه زمینه ها باشیم.

از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت شریف الجزایر را مسالت دارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس‌جمهوری اسلامی ایران

