  1. حوزه و دانشگاه
۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۰

ثبت نام و انتخاب واحد پیام نور آغاز شد

ثبت نام و انتخاب واحد پیام نور آغاز شد

جزئیات ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل ثبت نام دوره تابستانی سال تحصیلی 93-92 از سوی دانشگاه پیام نور اعلام شد. درخواست مهمان شدن دانشجو و تایید آن توسط مرکز / واحد مبدا و مقصد تا 18 تیرماه انجام می شود.

انتخاب واحد دانشجویان از امروز شنبه آغاز شده و تا 22 تیرماه از طریق سیستم جامع خدمات آموزشی ادامه دارد.

پذیرش و ثبت نام دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها تا 22 تیرماه در مراکز و واحدهای مجری امکانپذیر است.

مهلت پرداخت شهریه تا 5 مردادماه ادامه دارد.

دوره تابستانی در مراکز برون مرزی دانشگاه ارائه نمی شود.

دانشجویانی که فقط با 8 واحد غیرعملی دانش آموخته می شوند در صورت عدم ارائه دروس در دانشگاه می توانند دروس مورد نظر را در سایر دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم به صورت مهمان بگذرانند.

رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و حذف و اضافه در دوره تابستانی امکانپذیر نیست.

کد مطلب 2325272

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