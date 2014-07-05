به گزارش خبرگزاری مهر، آغاز داوری‌های شانزدهمین جشن سینمای ایران با حضور شورای سیاستگذاری و هیات داوران تخصصی جشن سینمای ایران از روز یکشنبه 15 تیرماه رسما آغاز به کار می کند.

75 داور تخصصی از دوازده صنف سینمایی مسوولیت داوری اولیه آثار ارائه شده به دبیرخانه جشن سینمای ایران را برعهده دارند. در پایان این مرحله، داوران تخصصی پنج نامزد منتخب خود را جهت دریافت تندیس شایستگی در رسته‌های مختلف معرفی خواهند کرد.

در این آیین از کیومرث پوراحمد دبیر پانزدهمین جشن سینمای ایران تقدیر خواهد شد و داوری‌های فیلم بلند سینمایی شانزدهمین جشن سینمای ایران با نمایش فیلم «50 قدم آخر» این کارگردان افتتاح خواهد شد.