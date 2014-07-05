۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۷

سخنگوی وزارت امور خارجه :

مردم عراق هرگز به تجزیه کشورشان تن نخواهند داد 

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص  اظهار نظر برخی افراد در عراق که موضوع تجزیه این کشور  را مطرح کرده و در شرایط کنونی با طرح برخی مطالبات به این موضوع دامن می زنند، گفت : قانون اساسی عراق ظرفیت تامین خواسته های همه مردم این کشور را دارد و تردید نداریم هرفرد عراقی بدنبال حفظ یکپارچگی کشورش است و مردم عراق هرگز به تجزیه کشورشان تن نخواهند داد .

افخم تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از یکپارچگی و وحدت عراق حمایت می کند.

سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به ذوق زدگی رژیم صهیونیستی از برخی اظهارات و مضامین مبتنی بر تجزیه عراق اضافه کرد: بدون تردید مردم هوشیار عراق اجازه نمی دهند که توطئه ها و رویاهای خام رژیم صهیونیستی و دشمنان عراق واحد در منطقه تحقق یابد.
 

