تیم ملی شنا راهی مجارستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ تیم ملی شنای ایران که خود را برای شرکت در مسابقات آسیایی اینچئون 2014 آماده می‌کند در ادامه برنامه آماده سازی خود صبح جمعه به شهر دپرسن مجارستان اعزام شد.

شناگران ملی پوش ایران در راستای برنامه ریزی کمیته فنی فدراسیون شنا به مدت دو هفته در مجارستان به مرور تکنیک‌ها و بررسی نقاط ضعف و قوت خود می‌پردازند. حضور در مسابقات بین المللی دبرسن نیز از برنامه‌های تیم اعزامی ایران به این اردو تدارکاتی است.

طبق برنامه، شناگران ملی پوش ایران تا روز 16 ژوییه (25 تیر) در کمپ تمرینی به سر می‌برند و از همان تاریخ تا روز پایانی اردو (28 تیر) در مسابقات بین المللی دبرسن حاضر می‌شوند.

فرشاد کرمی، رئیس کمیته فنی شنا، در رابطه با این اردو عنوان کرد: شناگران ایران از پنجم فروردین امسال به طور مداوم و با فاصله‌های استراحت اندک در اردوهای تدارکاتی حاضر هستند. در حال حاضر نیز در بالاترین پیک تمرینی خود به سر می‌برند و سختی تمرینات چند برابر شده است. حضور در اردوی خارج از کشور برای تغییر محیط و روحیه ورزشکاران بسیار ضروری بود.

وی همچنین با اشاره به مسابقه بین المللی دبرسن گفت: این مسابقات از سطح قابل قبولی برخوردار است و شناگران ایران با شرکت در این مسابقات می‌توانند علاوه بر حضور در شرایط مسابقه بین المللی نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و به ارزیابی بهتری از شرایط خود دست یابند.

آرشام میرزایی، افشین عسکری، امیرمحمد شجاعی فر، جمال چاووشی فر، مهدی انصاری، احمدرضا جلالی و آریا نسیمی شاد هفت شناگر اعزامی ایران به اردوی آماده‌سازی مجارستان هستند.

خشایار حضرتی مربی تیم ملی شنا ایران نیز بر تمرین شناگران در این اردو نظارت می‌کند.

اردوی تمرینی و مسابقات بین المللی شنا مجارستان از تاریخ 13 تا 28 تیر در شهر دبرسن این کشور برگزار می‌شود.