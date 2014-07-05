قلم نويسندگان با شهامت و حفظ اعتدال براي توسعه جامعه باشد

مهدي فلاح جلودار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نوشتن و قلم در همه اديان و همه مذاهب بسيار ستوده بوده و هميشه كساني كه در اين حوزه فعاليت مي كنند مورد احترام آحاد مختلف جامعه هستند.

وي افزود: در دين مبين اسلام به قلم و هرآنچه كه با آن مي نوشتند تاكيد فراوان شده و درنثرسريع قرآن نيزبه قلم سوگند ياد شده است.

فلاح جلوداربا اشاره به اينكه سلاح قلم در دست نويسنده در جهت مثبت بايد بسيار تيز و برنده باشد، بيان داشت: مهم ترين انتظارجامعه از نويسندگان بهره گيري درست از قلم در حوزه مثبت و منفي در جامعه است.

وي با بيان اينكه نويسندگان از نيروهاي اثرگذار در جامعه هستند،تصريح كرد:ازنويسندگان انتظار داريم از سلاح قلم با كمال شهامت و حفظ اعتدال و حرمت افراد براي رفع مشكلات جامعه استفاده كنند.

اين مسئول اذعان داشت: درجامعه كنوني كمتر كسي است كه به سايت و اينترت دسترسي نداشته و از نوشته هاي نويسندگان، گزارشات و مقالاتي كه مي نويسند بهره نبرند و بر اين اساس وظيفه يك نويسنده اين است واقعيات جامعه را در كمال منطق و آرامش بيان كند.

فلاح جلودار اذعان داشت:نكته حائز اهميت در مورد نويسندگان بيان نقد سازنده در جامعه است ،نقدي كه به دور از شانتاژهاي سياسي و منافع مادي براي توسعه و آباداني جامعه باشد.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به تاثيرگذاربودن نوشته هاي روي كاغذ نياز است ،نويسندگان به دور از هجمه هاي اجتماعي با ديدي روشن و واقع گرايانه براي هدايت بنياد فكري جامعه نگارش كنند.