همایش عفاف و حجاب در بابلسر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسینیان پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر موضوع فرهنگ ، اقتصاد و مدیریت جهادی در طلیعه سال نو، رسالت خبرنگاران را بسیار خطیر ، سنگین و مقدس عنوان کرد.

حسینیان در این نشست و در تشریح بخشی از برنامه ها و اقدامات صورت گرفته این حوزه در سال جاری به تشکیل دو کارگروه فرهنگی خواهران ، بازدید از پایگاه های مقاومت بسیج ، معرفی اعضاء شورای بسیج اداری کارگری ، دیدار با خانواده های معزز شهداء و جانبازان ، معرفی شهداء شاخص کارمند و کارگر و چاپ بنر و بروشور آن عزیزان ، سازماندهی نیروهای بسیجی ادارات و تشکیل حلقات صالحین و تعیین سرگروه ها ، برگزاری همایش سیاسی ، اعزام بسیجیان و شورای حوزه به اردوهای زیارتی و سیاحتی ، اهداء وام به بسیجیان ، تشکیل سه کارگروه اقتصاد مقاومتی ، مقابله با فرقه های نوظهور و موضوع بدحجابی ، ایجاد پایگاه های مقاومت بسیج در شرکت ها ، اعزام بسیجیان به راهیان نور و مرقد مطهر امام (ره) اشاره کرد.

وی با بیان اینکه ستاد دائمی برگزاری برنامه ها و مناسبت های ایام مختلف در شهرستان تشکیل می شود اظهار کرد: در نظر داریم ستاد برگزاری برنامه های هفته دولت را نیز راه اندازی تا شاهد اجرای برنامه های خوب هفته دولت در شهرستان بابلسر باشیم.

حسینیان همچنین برگزاری بیش از پانزده جلسه شورای امر به معروف ، اقشار ، فرماندهان و ورزشی ، برگزاری جلسات با روسای ادارات و فرماندهان جهت عمق بخشی و رسیدن به راهکارهای رفع مشکلات و معظلات ، برگزاری جلسات هفتگی با ادارات و برگزاری جلسات شورای حوزه را از دیگر اقدامات انجام شده این حوزه در سال 93 برشمرد و اظهار داشت: حضور در منزل ایتام با همراهی امام جمعه ، فرماندار و سایر مسئولان و نیز برگزاری محفل انس با قرآن در ایام ماه مبارک رمضان از دیگر برنامه های پیش روی این حوزه در ماه جاری است.

این مسئول در ادامه از راه اندازی سایت تحلیلی خبری www.tondgouyannews.ir و سامانه پیامکی اختصاصی حوزه اداری کارگری شهید تندگویان شهرستان بابلسر خبر داد و افزود: برگزاری مسابقات پیامکی ، نشست صمیمی با فرماندهان و خانواده آنها ، برگزاری مسابقات ورزشی والیبال و فوتسال ، همایش پیاده روی خانوادگی ، برگزاری جلسات چهره به چهره با اعضاء بسیج ، نشست با فعالان فرهنگی و شناسایی و رفع مشکلات آنها و همچنین برگزاری مراسم یادواره شهداء کارمندی استان تا چند ماه آینده در بابلسر از دیگر برنامه های دارای اولویت این حوزه در سال جاری است.