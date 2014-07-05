حرکت چراغ خاموش تیم گسترش فولاد قبل از آغاز فصل/ پرسپولیس حریف تدارکاتی آبی ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های تراکتورسازی و گسترش فولاد به عنوان دو تیم تبریزی حاضر در لیگ چهاردهم، این روزها اردوهای آماده سازی خود را برپا می کنند که در این میان مسئولان باشگاه گسترش فولاد بی سر و صدا و به اصطلاح چراغ خاموش، بازیکنان مدنظر کادر فنی را جذب کرده و طبق برنامه، تمرینات و اردوهای پیش فصل خود را برگزار می کنند و دیدارهای تدارکاتی مناسبی از جمله بازی با پرسپولیس را هم در ردیف برنامه های خود قرار داده اند.

این در حالیست که تیم تراکتورسازی اگرچه دومین اردوی آماده سازی پیش فصل خود را پس از اردوی یک هفته ای تهران، این بار در ترکیه آغاز کرده اما یارگیری نه چندان مطلوب از یک طرف و جدایی یاران موثر و به درد بخور از طرفی دیگر، موجبات نگرانی هواداران پر تعداد این تیم را فراهم آورده است.

تلافی آبی ها از تراکتورسازی

تیم گسترش فولاد تبریز تا به اینجا توانسته چند بازیکن موثر از فصل گذشته را حفظ کرده و چند بازیکن موثر از تیم های دیگر جذب کند. بر این اساس آبی های تبریز در آخرین اقدام خود برای جذب بازیکن تا به امروز، مرتضی اسدی کاپیتان و مدافع میانی چهار فصل اخیر تیم تراکتورسازی را به خدمت گرفتند تا به ازای رفتن دو بازیکن شان به تیم تراکتورسازی، از تیم همشهری یک بازیکن بگیرند.

پیش از این سامان نریمان جهان و خالد شفیعی از تیم گسترش فولاد به تیم تراکتورسازی پیوسته بودند. محسن فروزان دروازه بان پرحاشیه فصل گذشته تیم گسترش فولاد هم پس از حضور در تمرینات تراکتورسازی، سرانجام از تبریز رخت بربست و به استقلال رفت.

لیست ورودی های گسترش فولاد

علاوه بر مرتضی اسدی، گسترش فولادی ها همچنین محمد مهدی نظری از استقلال تهران، سید جلال عبدی از فولاد یزد، پیمان رنجبر مهاجم بومی فصل گذشته نفت و گاز گچساران، محمد مختاری ناصری از داماش گیلان، محمد امین درویش و عادل سرشار را به عنوان بازیکن جدید به خدمت گرفته اند. حمید جوکار، هافبک چپ فصل گذشته تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز که قابلیت بازی در چند پست را دارد نیز دیگر بازیکن جدید آبی های تبریز به شمار می آید.

سعید قزل گچی بازیکن تبریزی چند فصل اخیر تیم فجرسپاسی شیراز نیز یکی دیگر از خریدهای مهدی تارتار برای لیگ چهاردهم بود اما به دلیل آنچه عدم توافق مالی بین دو طرف عنوان شد، این بازیکن اردوی گسترش فولاد در سرعین را ترک کرد تا از لیست خریدهای جدید آبی های تبریز خیلی زود خارج شود. گفته می شود در یکی، دو روز آینده دو بازیکن مطرح لیگ برتری به جمع آبی پوشان تبریز اضافه خواهند شد.

تمدید قرارداد با نفرات موثر

تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز همچنین طی روزهای گذشته قرارداد چند بازیکن فصل گذشته خود را تمدید کرده است.

این تیم در ادامه روند حفظ بازیکنان موثر برای حضور در فصل چهاردهم لیگ برتر، قرارداد مهدی قریشی، بهنام داداش وند، مرتضی محفوظی و محمود خمیسی را تمدید کرد. علی رضا نقی زاده، مهرداد بایرامی، سید امید نظامی پور، سید مهدی اسلامی، میثم نقی زاده، یوسف سیدی، رسول پیرزاده و جابر انصاری نیز دیگر بازیکنانی هستند که پیش از این قرارداد خود را با گسترش فولاد تبریز تمدید کرده بودند.

تمرینات صبح و عصر در سرعین

اما تیم گسترش فولاد تبریز روز جمعه و پس از برپائی اردوی پنج روزه در سرعین، برای بازی تدارکاتی با تیم پرسپولیس راهی تهران شد. شاگردان مهدی تارتار در اردوی پنج روزه سرعین که با رضایت کادر فنی نیز همراه بود، پس از بازگشت به تبریز راهی تهران شدند.

گسترش فولاد به عنوان یکی از دو نماینده تبریز در لیگ برتر فوتبال کشور، در اردوی سرعین هر روز در دو نوبت صبح و عصر در ورزشگاه کارگران اردبیل و ورزشگاه شهرستان نیر تمرین می کرد و در دو دیدار تدارکاتی نیز به مصاف تیم های شهرداری اردبیل و دانشگاه پیام نور این شهر رفت.

در کنار حضور غلامرضا سمندر مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز که در روزهای پایانی این اردو، تیم را همراهی می کرد، حضور بهتاش مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با هیئت همراه از نکات قابل توجه در دیدار دو تیم گسترش فولاد با شهرداری اردبیل بود .پس از اتمام این اردوی پنج روزه تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز جهت انجام تست های پزشکی و همچنین بازی تدارکاتی با پرسپولیس تهران راهی تهران شد.

رضایت کادر فنی از اردوی اول

اما پس از اتمام اردوی تیم گسترش فولاد تبریز در سرعین، مهدی تارتار سرمربی این تیم با ابراز رضایت از تمرینات آماده سازی شاگردانش در این اردو گفت: با توجه به ارتفاع بالای سرعین و آب و هوای بسیار ایده آل، تمرینات پرفشار خوبی را پشت سر گذاشتیم.

وی اردوی آماده سازی سرعین را برای شاگردانش بسیار خوب و تاثیر گذار دانست و عنوان کرد: ما از حدود یک ماه قبل تمرینات آماده سازی مان در تبریزآغاز کردیم و با اضافه شدن نفرات، به مرور تمرینات اساسی و تاکتیکی مان را شروع کردیم و در مرحله اول تمرینات بدنسازی و هوازی در دستور کار قرار داشت که در همین راستا به اردوی آماده سازی سرعین آمدیم و با توجه به ارتفاع بالای این شهر و آب و هوای بسیار ایده آل، تمرینات پرفشار خوبی را پشت سر گذاشتیم، به طوریکه روزانه سه نوبت تمرین انجام می دادیم.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با اشاره به دو بازی تدارکاتی در اردبیل اظهار داشت: همانطور که گفتم، تمرینات پرفشاری در این اردو داشتیم و همین موضوع باعث خستگی بدن بازیکنان بود و از طرفی دیگر رعایت شرط احتیاط برای مصدوم نشدن بازیکنان در این شرایط نیز در اولویت مان بود، به همین دلیل در بازی اول نتیجه خوبی نگرفتیم ولی در بازی دوم بهتر بودیم. به طور کلی در این دوبازی به اهداف مورد نظرمان دست یافتیم و از عملکرد بازیکنان و شرایط اردو رضایت دارم.

پرسپولیس - گسترش فولاد؛ فردا در تهران

تارتار در خصوص برپائی اردوی دوم تیمش، گفت: ما از روز جمعه اردوی دو روزه تهران را آغاز کردیم و در این دو روز علاوه بر تست پزشکی، روز یکشنبه در یک بازی تدارکاتی به مصاف پرسپولیس تهران خواهیم رفت و پس از آن تمرینات را در تبریز پیگیری می کنیم و انشاالله روز 26 تیر به اردوی ترکیه خواهیم رفت.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در ارتباط با زمان کامل شدن ترکیب مورد نظر خود برای فصل چهاردهم لیگ برتر گفت: انشاالله با جذب چند بازیکن دیگر، قبل از اردوی ترکیه ترکیب نهایی را خواهیم بست و در این اردو با تمامی بازیکنان حضور می یابیم.

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گزارش از: محمود نصیرپور