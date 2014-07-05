جوان کرمانشاهی در سراب نجویران غرق شد

عبدالرحمن پرنا پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته (جمعه) جوانی برای شنا به سراب "نجویران" کرمانشاه مراجعه می کند که به عللی در این سراب غرق می شود.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی استان کرمانشاه گفت: به محض اطلاع شهروندان، پرسنل این مرکز به همراه نیروی های انتظامی به این محل مراجعه می کنند.

پرنا بیان داشت: با حضور نیروهای امدادی و نیر غواص خوب کرمانشاهی، بهمن پرورش جسد این جوان از آب این سراب بیرون کشیده می شود.

وی با اشاره به اینکه این متوفی فردین نام دارد، اظهار داشت: متاسفانه در این زمان، آمار غرق شدگان در آبها و سرابهای استان کرمانشاه افزایش می باید که این نشان می دهد که تعداد مراجعه مردم و افراد به این سرابها در فصل تابستان به شدت افزایش می یابد.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی استان کرمانشاه تاکید کرد: بارها از شهروندان درخواست شده است که با وجود اینکه به فن شنا آشنایی دارند بازهم از شنا در مکان های ناشناخته و غیراستاندارد پرهیز کنند که علیرغم این موضوع، برخی از افراد به این هشدارها اهمیتی نمی دهند و حادثه آفرین برای خود و خانواده هایشان می شوند.

بهمن پرورش، غواص کرمانشاهی نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: همچنان سراب ها و رودخانه های استان کرمانشاه در فصل تابستان جان بسیاری از هم استانی ها را می گیرد.