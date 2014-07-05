3 نماینده قم مسافر مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شدند

محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد:‌ در حال حاضر اردوی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشورمان به منظور کسب آمادگی و با هدف حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در تهران در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: خانه کشتی تهران پذیرای کشتی‌گیران شرکت کننده در آخرین اردوی تدارکاتی و آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان است و تیم ملی قصد دارد یک هفته دیگر راهی رقابت‌های کشتی فرنگی سال 2014 قهرمانی نوجوانان جهان شود.

نایب رئیس هیئت کشتی استان قم از قطعی شدن حضور يك مربي و 2 کشتی‌گیر نوجوان قم در سفر تیم ملی به رقابت‌های قهرماني جهان خبر داد و افزود: اعزام دو كشتي گير آينده‌دار قم به مسابقات كشتي فرنگي قهرماني رده سني نوجوانان جهان در سال 2014 نهایی شده است.

وی ابراز داشت: کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان اسامی نفرات اعزامی از کشورمان به کشتی فرنگی نوجوانان جهان را در حالي اعلام کرد که بر این اساس دو نماینده از قم در ترکیب تیم ملی حضور دارند و البته دو نماینده دیگر قم از اعزام به این رقابت‌ها بازماندند.

وزیری عنوان کرد: بعد از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور در سال 1392 تا کنون به واسطه درخششی که کشتی گیران مستعد قم در آن رقابت‌ها داشتند، چهار فرنگی‌کار قم به صورت دائم در اردوی آماده سازی تیم ملی حاضر بودند.

وی یاد آور شد: علیرضا نجاتی و محمدجواد رضایی در وزن 42 کیلوگرم، حسین ابراهیمی در وزن 63 کیلوگرم و علی‌اصغر شهبازی در وزن 100 کیلوگرم چهار نماینده قم در اردوی پنج ماه اخیر تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان محسوب می‌شوند.

نایب رئیس هیئت کشتی استان قم بیان کرد: در این مدت پنج ماه کشتی گیران نوجوان حاضر در اردو هم تمرینات بسیاری را زیر نظر کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی پشت سر گذاشتند و هم اینکه در چندین تورنمنت معتبر خارجی حضور یافتند تا ارزیابی دقیقی از آنها صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان با ترکیب نفرات مختلف در رقابت‌های بین المللی کشورهای ترکیه، آذربایجان و گرجستان به میدان رفت و در دهه سوم اردیبهشت ماه مهمترین تجربه خود را در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا انجام داد.

وزیری در پایان افزود: بدین ترتیب علیرضا نجاتی در وزن 42 کیلوگرم و علی‌اصغر شهبازی در وزن 100 کیلوگرم دو نماینده کشتی فرنگی قم در مسابقات نوجوانان جهان هستند و در حالی که این پیکارها هفته پایانی تیر ماه در اسلواکی به انجام می‌رسد،‌ روح‌الله میکائیلی مربی مطرح کشتی قم نیز یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی خواهد بود.

