اولین دفتر استانی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دفتر استانی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران ظهر شنبه با حضور مدیرعامل انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی ایران، معاون برنامه‌ریزی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولین استانی در محل پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه افتتاح شد.

در این مراسم معاون پارک علم و فناوری کرمانشاه گفت: پارک علم و فناوری کرمانشاه آمادگی کامل برای همکاری با دفتر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی داشته و برای همکاری جهت توسعه فعالیت‌های این دفتر همکاری لازم را خواهیم داشت.

معصومه خان احمدی افزود: بیش از 300 شرکت از فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب هسته‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مورد حمایت پارک علم و فناوری کرمانشاه قرار دارند.

وی حمایت مشاوره‌ای، اختصاص فضا، آموزشی، مالی و... را از جمله حمایت‌های پارک علم و فن‌ آوری از این شرکت‌ها برشمرد.

خان احمدی، گفت: ایجاد یک بازار مطمئن برای واحدهای مذکور از دیگر حمایت‌های پارک علم و فن آوری استان کرمانشاه بوده و بازار عراق یکی از بهترین بازارهای هدف برای صادرات این تولیدات است.

وی در پایان افتتاح این انجمن در کرمانشاه را گامی مهم در راستای افزایش صدور خدمات فنی مهندسی استان به کشور عراق دانست.