پنج مغازه در خیابان اکباتان همدان در آتش سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود دهبانی افزود: ساعت 6 و 21 دقیقه و 32 ثانیه صبح امروز 14 تیرماه سال جاری به مرکز آتش نشانی، آتش سوزی چندین مغازه خبر داده شد که نیروهای آتش نشانی در کمتر از یک دقیقه در محل حادثه حضور پیدا کردند.

وی افزود: این آتش سوزی در خیابان اکباتان همدان به وقوع پیوست که چندین مغازه در آتش سوختند، اما درصد سوختگی و خسارت مغازه ها متفاوت بوده است.

دهبانی عنوان کرد: مغازه ای که در ابتدا دچار آتش سوزی شده، مغازه گاز پُرکنی و فندک بوده که به صورت 100 درصدی در آتش سوخته و مغازه های اطراف که انبار بوده اند، چند درصد دچار سوختگی شده اند که با حضور نیروهای آتش نشانی آتش مهار شدند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه ساعت آتش سوزی مغازه ها، 6 صبح بوده و هیچ کس در مغازه حضور نداشته، این حادثه هیچ مصدومی بر جای نگذاشت.

دهبانی گفت: علت اصلی این حادثه در دست بررسی است.