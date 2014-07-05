پوستر فستیوال فیلم ونیز 71 رونمایی شد/ «400 ضربه» تروفو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسكرين ديلي، فستیوال فیلم ونیز با طراحی هفتاد و یکمین پوستر خود از فیلم «400 ضربه» فرانسوا تروفو تجلیل میکند.
این فستیوال که ماه آگوست برگزار میشود، همیشه پوسترهای خلاقانه و جالب با طرفداران بسیاری دارد. پوستر امسال این فستیوال که برای سومین سال متوالی توسط سیمونه ماسی هنرمند و کارگردان ایتالیایی طراحی شده با الهام از صحنه پایانی فیلم سال 1959 درام جنایی تروفو خلق شده است. پسری که در پوستر دیده میشود ژان-پیر لو است که هنگام فیلمبرداری تنها 14 سال داشت.
فیلم «400 ضربه» در فستیوال فیلم کن سال 1959 یک جایزه بهترین کارگردانی را برای تروفو به ارمغان آورد و خود تروفو و مارسل موسی نیز برای نوشتن فیلمنامه آن نامزد دریافت یک جایزه اسکار نیز شدند.
سیمونه ماسی همچنین از سال 2012 تا به حال خالق سکانس افتتاحیه 30 ثانیهای که قبل از هر کدام از نمایشهای انتخابی ونیز پخش میشود نیز بوده است. این سکانس آغازین از 300 طراحی دستی که از کارگردانانی بزرگ مانند فدریکو فلینی و ویم وندرس الهام گرفته شدهاند به وجود آمده است. ماسی 44 ساله تا به حال برای آثارش برنده بیش از 200 جایزه مختلف شده است که از این جایزهها می توان به جایزه بهترین فیلم کوتاه داوید دی دوناتلو دو سال پیش نیز اشاره کرد.
فستیوال فیلم ونیز که قدیمیترین جشنواره فیلم دنیاست، از روز بیست و هفتم ماه آگوست کار خود را آغاز میکند و تا روز ششم سپتامبر هم ادامه خواهد داشت.
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