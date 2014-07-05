حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این چهره مطرح کاراته استان قم که مورد شناخت تمامی علاقمندان به ورزش به خصوص دوستداران رشته کاراته در نقاط مختلف کشور و دنیا به شمار می‌رود امیر مهدی‌زاده ملی‌پوش شاخص وزن منهای 60 کیلوگرم تیم ملی است.

وی افزود: مهدی‌زاده که افتخار کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی رقابت‌های کاراته قهرمانی بزرگسالان جهان در سال 2012 در شهر پاریس فرانسه را دارد و کشورمان را با این موفقیت خود بعد از 6 سال در آن مقطع به مدال طلا و قهرمانی کاراته جهان رسانده به تازگی موفق به کسب مدال طلا کاراته دانشجویان جهان نیز شده است.

رئیس هیئت کاراته استان قم اضافه کرد: چهره‌ شاخص کاراته قم که در این وزن همراه با تیم ملی کاراته دانشجویان کشورمان راهی کشور مونته نگرو شده بود در تمامی رقابت‌های خود با اقتدار برابر حریفان ظاهر شد و توانست میدانی با مقیاس رقابت‌های جهانی را تجربه کرده و یک بار دیگر افتخارآفرین شود.

وی یاد آور شد: کاراته‌کای وزن منهای 60 کیلوگرم تیم ملی بزرگسالان کشورمان مسابقات جهانی دانشجویان را به عنوان فرصتی برای کسب تجربه به کار گرفت تا با حضور در این رقابت‌ها کمک زیادی به افزایش سطح آمادگی خود داشته باشد و در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی با بهترین شرایط حاضر شود.

عابدی بیان داشت:‌ امیر مهدی زاده امسال برای اولین بار در مسابقات دانشجویان شرکت کرد و با اینکه این رقابت‌ها را برای خود حکم میدانی تدارکاتی برای کسب مدال از بازی‌های آسیایی اینچئون کره جنوبی و مسابقات جهانی آلمان می‌دانست اما توانست با اقتدار از سد حریفان عبور کرد و یک بار دیگر ضمن کسب مدال طلا جایگاه خود در رده بندی برترین‌‌های وزن منهای 60 کیلوگرم کاراته جهان را ارتقاء بدهد.

وی خاطرنشان کرد: مهدی‌زاده در راه کسب مدال از مسابقات کاراته جهانی دانشجویان در کشور مونته‌نگرو توانست حریفانی از کشورهای برزیل، چین، ژاپن و مصر را با شایستگی شکست بدهد و با کسب مدال طلا در این رقابت‌ها یک افتخار دیگر به نام خود به ثبت برساند، ضمن اینکه به دست آوردن این مدال تاثیر خوبی بر روحیه این کاراته‌کای توانمند برای میادین پیش‌رو خواهد داشت.

رئیس هیئت کاراته استان قم ابراز کرد: مهدی‌زاده بلافاصله بعد از بازگشت از مسابقات جهانی دانشجویان و همزمان با آغاز تمرینات تیم ملی تمام تلاش خود را برای حضور موفق‌تر در بازی‌های آسیایی اینچئون کره جنوبی و رقابت‌های جهانی آلمان به کار گرفته تا نتیجه خوبی در این دو مدال مهم کسب کند.

وی در پایان اظهار داشت: این در حالی است که مهدی‌زاده در دوره گذشته بازی‌های آسیایی که به میزبانی کشور چین برگزار شد نیز حضور داشت اما موفق به کسب مدال نشد و در صورتی که امسال برای اعزام به این رقابت‌ها انتخاب شود این شانس را دارد که با انگیزه بالا به میدان رفته و موفقیت‌های اخیر خود را تداوم ببخشد.

