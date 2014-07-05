تردد در مرز مهران افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلیمانی با اعلام این خبر گفت: 353 هزار از این شمار را زائران ایرانی و 210 هزار نفر را اتباع خارجی تشکیل داده اند.

وی با اشاره به اینکه تردد زوار در این خروجی بین المللی در مقایسه با مدت مشابه پارسال 25 درصد رشد داشته است افزود: خروجی تجاری مهران یکی از کانون های مهم تردد زوار و صادرات کالا به کشور عراق است.

سلیمانی همچنین تردد روزانه زوار از مرز بین المللی مهران را پنج هزار زائر عنوان کرد.

وی بیان کرد: روزانه بطور میانگین یک هزار کامیون حامل کالاهای گوناگون نیز از این خروجی تردد می کنند.

فعالیت پیله وری در این مرز سال 1382 و با برچیده شدن رژیم بعث عراق به صورت رسمی آغاز و با پیگیری مسئولان استان هیات دولت در سال 1385 با تبدیل مرز رسمی مهران به مرز بین المللی تجاری موافقت کرد.

این خروجی بین المللی اکنون از مهم ترین کانون های تردد زوار و مسافر و صدور کالا به کشور عراق به شمار رفته و اهمیت آن برای مقام های دو کشور روز به روز بیشتر می شود.