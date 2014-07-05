ساعت اجرای نمایش «فاوست» تغییر پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «فاوست» نوشته و کار حمیدرضا نعیمی که اجرای خود را از 6 تیر ماه در تالار وحدت آغاز کرده است به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان و زمان اذان و افطار با دو ساعت تغییر در هفته دوم اجرا ساعت 21 روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی که پیش از این سال 89 در تالار چهارسو مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفت و مورد استقبال تماشاگران قرار گرفته بود هم اینک با طراحی جدید از نظر کارگردانی، طراحی صحنه، لباس، آهنگسازی، گریم، حرکات و تغییر در گروه بازیگران در تالار وحدت روی صحنه است که مورد اقبال تماشاگران قرار گرفته است.

رضا بهبودی، مسعود دلخواه، بهناز نازی، یعقوب صباحی، فروغ قجابگلی، کتانه افشاری‌نژاد، بهار نوحیان، بهمن عباسپور، بهنام شرفی، رضا جهانی، مجید نوروزی و ... در این اثر نقش آفرینی می‌کنند.

داستان «فاوست» به رابطه خدا، انسان و شیطان در ماجرایی شورانگیز و عاشقانه بین دکتر فاوست و مارگریت می‌پردازد.

