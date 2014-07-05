سند اجرایی بهبود وضعیت بانوان اردبیل تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر شریفی بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده اردبیل گفت: این سند می تواند تمامی طرح های پژوهشی حوزه بانوان را تجمیع کرده و اجرای آن را تسریع کند.

وی با بیان اینکه نزدیک به 99 درصد پژوهش های صورت گرفته در مرحله تحلیل باقی مانده و نمی تواند به متن دست یابد، اضافه کرد: این مرحله در تعریف عملیاتی مطالعات ضرورت دارد و در واقع می تواند در قالب یک سند اجرایی طرح را به سمت عملیاتی و کاربردی شدن ببرد.

به گفته شریفی اغلب پژوهش های حوزه علوم اجتماعی از چنین ضعفی رنج می برد و به همین دلیل ضروری است با بازنگری در روند اجرا پژوهش ها را به سمت عملیاتی شدن جهت داد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار معتقد است این سند قابل اجرا برای تمامی دستگاه ها است و با تجمیع ایده ها می تواند از طریق یک متولی مشخص هدایت شود.

شریفی تاکید دارد که راهکار از تحلیل حاصل نمی شود و نباید از پژوهش های اجتماعی حوزه بانوان انتظار داشت در وهله اول به راهکار برسد.

ادارات اردبیل به پژوهش بی توجه اند

در این جلسه همچنین مدیر کل تبلیغات اسلامی استان به ضرورت توجه به مسائل روز برای اولویت بندی پژوهش ها تاکید کرد و افزود: پژوهش ها باید بتواند بخشی از نیازهای تربیتی، اخلاقی و آموزشی را رفع کند.

حجت الاسلام مهدی ستوده بیان داشت: نباید از طرح های پژوهشی تکراری که در دستگاه های مختلف اجرا شده مجددا در اولویت ها قید شود و در همین راستا ادارات باید نتایج پژوهش های خود را اطلاع رسانی کنند.

وی از تاخیر طولانی مدت اخد تائید پژوهش ها از سایت ریاست جمهوری ابراز گلایه مندی کرد و افزود: این مهم باید از طریق مسئولان پیگری شده و برای آن چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام ستوده نقش پژوهش را در حرکت درست برنامه ریزی ها ضروری خواند و عنوان کرد: با این وجود اغلب ادارات استان نسبت به پژوهش اهتمام ندارند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی افزود: ادارات باید نسبت به انجام پروژه های تحقیقاتی توجه کافی داشته باشند و در انجام آن نهایت دانش و تلاش خود را به کار گیرند.