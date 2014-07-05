جوان قمی در سد کبار غرق شد

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی چهار روز گذشته 59 عملیات آتش نشانی در قم انجام شد که شامل 27 عملیات حریق، 17 ایمن سازی و 15 نجات می شود.

وی گفت: حوادث آتش نشانی طی چهار روز گذشته 2 فوتی و چهار مصدوم برجای گذاشت.

وی عنوان کرد: حریق های بوقوع پیوسته طی چهار روز گذشته شامل هشت مورد حریق منزل، یک حریق خودرو، 2 حریق موتور، 2 حریق مغازه، یک حریق کارگاه چوب بری، یک اتصالی تیر برق، سه حریق درخت و هفت حریق ضایعات می شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: ایمن سازی های انجام شده طی چهار روز گذشته شامل یک مورد بازگشایی شیرآب، سه مورد قطع آژیر، 2 مورد بازگشایی درب خودرو، سه مورد نشت سوخت خودرو، پنج مورد رهاسازی زنبور، یک مورد گیر کردن خودرو، یک مورد واژگونی خودروی سواری در جاده کهک به پردیسان که یک مصدوم بر جای گذاشت می شود.

وی گفت: نجات های انجام شده شامل پنج مورد گیر کردن در آسانسور، سه مورد محبوس شدن، سه مورد انگشتر بری، یک مورد سقوط کارگر از طبقه سوم و مصدومیت کارگر، یک مورد گیر کردن پای شخص لای نرده‌های آهنی و یک مورد تصادف تریلی با پراید در جاده کهک پردیسان که منجر به فوت یک نفر و مصدوم شدن 2 نفر شد و یک مورد غرق شدن در سد کبار می‌شود.

وی در خصوص غرق شدگی ادامه داد: متاسفانه با اعلام حادثه غرق شدن جوان 23 ساله در سد کبار به مرکز فرماندهی آتش نشانی بلافاصله تیم غواصی آتش نشانی به محل حادثه اعزام و ظرف یک ساعت جوان 23 ساله‌ای را که به علت عدم آشنایی با فنون شنا و رعایت نکردن نکات ایمنی غرق شده بو د را از آب خارج و تحویل عوامل انتظامی دادند.

