معرفی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان مدیر برتر جهادی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش بزرگ سه دهه مدیریت جهادی درعرصه اقتصاد کشور در راستاي تبيين ابعاد نامگذاري مدبرانه رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۹۳ با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي به عنوان نقشه راه سال جاری، با محوریت سازمان بسیج مهندسین سپاه محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، سازمان اقتصادی کوثر، بنیاد مستضعفان، وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای بخش دولتی و خصوصی کشورمان برگزار شد.

شورای سیاستگذاری و هیات علمی این همایش شهاب الدین غندالی را به عوان مدیر جهادی منتخب در عرصه اقتصادی معرفی کردند.

همایش بزرگ سه دهه مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد کشور در 7 محور شامل: نقش عزم ملی در نهادینه کردن مدیریت جهادی، توسعه و رشد تولید و فناوری در سایه مدیریت جهادی با تکیه بر توانمندی های داخل کشور، مدیریت جهادی، لازم و ملزوم اقتصاد مقاومتی، شاخصه ها، ابعاد و مولفه های اساسی مدیریت جهادی به عنوان یک سبک درموقعیت حساس کنونی، ویژگی ها، اقتدار ملی در سایه مدیریت جهادی و در نهایت مبانی و رویکردها و رهیافت های سه دهه مکتب مدیریت جهادی برگزار شد.