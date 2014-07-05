بازارچه خیریه رمضان در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در مراسمی با حضور داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری، هدایت صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین بازارچه خیریه رمضان در سرای تاریخی سعدالسلطنه قزوین گشایش یافت.

این بازارچه در 40 غرفه با همکاری شهرداری دایر شده و تا 17 رمضان برای بازدید شهروندان دایر است.

هدایت صفری در مراسم گشایش این بازارچه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماه رمضان فرصت مناسبی برای کارهای خیرخواهانه و نیکوکارانه است و برپایی نمایشگاه و بازارچه رمضان فرصتی برای عرضه توانمندی های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و کمک به اشتغالزایی آنهاست.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین بیان کرد: در غرفه های نمایشگاه رمضان طرح های اشتغالزایی و خودکفایی و کارآفرینی کمیته امداد استان که درآمدزا هست در معرض دید علاقمندان و بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

وی افزود: بازار فروش محصولات کشاورزی، تولیدی، توزیعی، غرفه های ثبت نام از حامیان و خیرین طرح کوثر، رضوان، شفا، ایتام برای پیوند بیشتر بین حامیان و مددجویان و ایتام پیش بینی شده و در کنار آن طرح های خودکفایی و توانمند سازی نیز ارائه شده است.

صفری گفت: کمیته امداد امام خمینی انسان پروری و توانمندسازی مددجویان را در اولویت و رویکرد برنامه های خود قرار داده و تلاش می کند بتدریج خانواده بتوانند روی پای خود بایستند و مستقل شوند.

این مسئول بیان کرد: ارائه مدکاری حقوقی، مشاوره ای، مشاوره تخصصی، دینی و خانوادگی در غرفه های نمایشگاه به بازدیدکنندگان ارائه می شود و فنآوری های دولت الکترونیک نیز در این بازارچه ارائه شده است.



توزیع 100 هزار بسته غذای گرم بین نیازمندان

صفری در ادامه گفت: در ماه رمضان با اختصاص 15 میلیارد ریال تعداد 100 هزار بسته غذای گرم بین نیازمندان توزیع خواهد شد که هزینه آن توسط خیرین و دستگاههای اجرایی تامین شده است.

وی افزود: توزیع 20 هزار بسته غذای خشک در میان مددجویان نیازمند از دیگر برنامه های پیش بینی شده در ماه رمضان امسال است که برای تامین آن 12 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.



بازدید از نیازمندان در طرح مفتاح الجنان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان یادآورشد: در اجرای طرح مفتاح الجنان برای بازدید از خانواده مدجویان در شهرها و شهرستانها اقدام خواهد شد که ضمن سرکشی به خانواده ها برای حل مشکلات آنها در محل اقدام می شود.

وی افزود: در سال گذشته 12هزار خانواده در این طرح مورد بازدید مسئولان و خیرین قرار گرفتند و امسال شش هزار و 29 خانواده در طرح مفتاح الجنان سرکشی خواهند شد.



خودکفایی 5800 خانواده در استان قزوین

صفری یادآورشد: از سال 73 تاکنون بستر خودکفایی مددجویان تحت پوشش در استان فراهم شده و با گردش مالی 140 میلیارد ریالی تاکنون 11 هزار شغل برای مدجویان ایجاد شده است.

وی گفت: در سه سهال گذشته 5800 خانواده خودکفا شدند و امسال پیش بنی می شود 1500 خانواده تحت پوشش کمیته امداد به مرز خودکفایی و استقلال مالی برسند.

صفری اظهارداشت: در حال حاضر 24 هزار و 650 خانواده به صورت مستمر و 41 هزار خانواده هم به صورت غیر مستمرتحت پوشش این نهاد قرار دارند و هر ساله با کمک خیرین زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد که مشکلات مالی دارند نیز فراهم می شود.

وی افزود: در سال گذشته 42 نفر از زندانیان نیازمند با کمک خیرین آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند و امسال هم تاکنون 400 میلیون ریال برای این کار جمع آوری شده که برای آزادی زندانیان هزینه خواهد شد.

صفری تعداد ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان را نیز دو هزار و 160 نفر اعلام کرد و از شهروندان خواست در ماه مبارک رمضان با حمایت از کودکان بی سرپرست در این کار خیر و خداپسندانه شرکت کنند.

نمایشگاه و بازارچه خیریه رمضان تا 17 ماه مبارک رمضان در سرای تاریخی سعدالسلطنه واقع در خیابان امام خمینی نرسیده به بازار برای بازدید عموم مردم دایر است.