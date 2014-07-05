سیدجواد خازنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات قهرمانی فوتسال دانشجویان جهان قرار است از حدود 10 روز دیگر به میزبانی کشور اسپانیا برگزار شود و به همین خاطر نفرات مورد نظر کادر فنی برای حضور در تركيب تيم فوتسال کشورمان معرفی شدند.

وی ادامه داد:‌ تركيب نهایی تيم ملي فوتسال دانشجويان کشورمان براي شركت در چهاردهمین دوره رقابتهاي فوتسال دانشجويان جهان در حالی مشخص شد که در بین نفرات مورد نظر کادر فنی خوشبختانه نام محمدمهدی کوهستانی ملی‌پوش تیم صدراسیستم قم نیز به چشم می‌خورد.

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی صدراسیستم قم اضافه کرد: از سوی کمیته فنی ترکیب تيم ملي فوتسال دانشجويان ايران براي شركت در چهاردهمین دوره رقابت‌هاي فوتسال دانشجويان در حالی مشخص شد که این بازی‌ها قرار است به میزبانی شهر مالاگا کشور اسپانیا به انجام برسد.

وی یاد آور شد: بر همین اساس در ترکیب تيم ملي دانشجويان اسماعیل عباسیان‌مهر، حسین حیدری، بابک نصیری، سیدعلی کیایی، مسعود دانشور، مهران عالیقدر، بهروز جعفری، مسلم رستمی‌ها، مجید حاجی‌بنده، مجتبی حسن‌نژاد و محمد زارعی حضور دارند.

خازنی عنوان داشت: همچنین مجید رضایی، حامد حسین‌زاده و محمدمهدی کوهستانی به این ترکیب اضافه خواهند شد،‌ ضمن اینکه هدایت ملی‌پوشان را علی صانعی به عنوان سرمربی و حسین صدقی به عنوان مربی بر عهده دارند و محمدحسین دادگان به عنوان مدیر تیم و محمدرضا پهلوان به عنوان سرپرست تیم کنار ملی‌پوشان دانشجویی فوتسال کشورمان حضور خواهند داشت.

وی در ادامه به مشخص شدن زمان برگزاری این بازی‌ها نیز اشاره کرد و ابراز داشت: تیم ملی فوتسال دانشجویان باید راهی چهاردهمین دوره مسابقات فوتسال دانشجویان جهان شود در حالی که این مسابقات از بیست و دوم تا بیست و نهم تیر ماه به انجام می‌رسد.

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی صدراسیستم قم در پایان اظهار داشت: این بازی‌ها با حضور تیم‌های مدعی از کشورهای مختلف در شهر مالاگا اسپانیا برگزار می‌شود و تيم فوتسال دانشجويان كشورمان در گروه دوم مرحله مقدماتی اين دوره از رقابت‌ها در كنار تيم‌هاي اوکراین، برزیل و آلمان قرار دارد.

