احتمال رسيدن بهاي نفت خام به 80 دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از صندوق بين المللي پول، 20 درصد احتمال دارد كه بهاي نفت خام تا پايان سال جاري ميلادي به بشكه اي 80 دلار برسد.

بر اساس اين گزارش، بهاي بالا و پرنوسان نفت خام، خطر "بزرگي" براي اقتصاد جهاني محسوب مي گردد.

بنابر اعلام صندوق بين المللي پول، نفت هم اكنون يكي از مهمترين تهديدات عليه عملكرد رو به رشد اقتصادي جهان به حساب مي آيد.

صندوق بين المللي پول، افزايش بي رويه بهاي نفت خام را خطري آشكار و بالفعل براي اقتصادي جهاني مي داند و علت آن را كاهش عرضه و جو رواني ترس از كمبود عرضه نفت خام در آينده مي داند.

اين گزارش مي افزايد، بهاي نفت خام به علت ترس از توفان ريتا در آمريكا هم اكنون دوباره روند صعودي به خود گرفته است و به مرز 70 دلار نزديك مي شود.

صندوق بين المللي پول در عين حال، افزايش بيش از اندازه تقاضاي جهاني نفت خام و انتظارات تورمي نسبت به بازار نفت خام را نيز از ديگر عوامل تاثير گذار بر بي ثباتي بازار نفت خام در شرايط فعلي مي داند.

صندوق بين المللي پول همچنين اعلام كرد، برآورد قبلي خود درباره بهاي نفت خام را در سال 2005 تغيير داده است. بر اين اساس، در حاليكه صندوق بين المللي پول قبلا نفتي 46.5 دلاري براي امسال پيش بيني كرده بود، اين رقم را به 54.23 دلار براي هر بشكه افزايش داد.

همچنين صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد، بهاي نفت خام در سال 2006 به طور متوسط به بشكه اي 61 دلار و 75 سنت برسد.

اين گزارش مي افزايد، به ازاي هر 10 درصد افزايش در بهاي نفت خام، رشد اقتصاد جهاني يك دهم تا پانزده صدم درصد كاهش مي يابد.