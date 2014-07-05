مردم محله سلطان آباد شیراز خواستار تامین آب شرب این محله شدند/ آبفار: مشکلات آبرسانی پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه تنها چند روز از شروع فصل تابستان گذشته است مشکل آب شرب در یکی از محلات شیراز به گونه ای شده که مردم این محله از صبح امروز گلایه خود را به استانداری فارس بردند.

آب شرب این منطقه با تانکر توزیع می شود و اگر در ساعات حضور تانکر در محل نباشند آن روز را باید با بی آبی سپری کنند.

امروز مردم سلطان آباد با حضور در مقابل استانداری فارس خواستار رفع مشکل آب منطقه خود شدند.

یکی از ساکنین این محله در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی چند سال گذشته بارها از وضعیت نبود آب در این منطقه گلایه کرده ایم، گفت: چند سال است که با مسئولین در خصوص صحبت شده اما تاکنون هیچگونه حرکتی در خصوص رفع این مشکلات پیدا نشده است.

محمد زارع تاکید کرد: از زمان گذشته هر از چند گاهی که مسئولین شهر شیراز برای بازدید به سلطان آباد می آمدند مشکل آب را در میان گذاشتیم البته امروز هم که دیگر خبری از آنها برای رفع مشکل ما نیست.

وی با بیان اینکه مشکلات بهداشتی در ادامه نبود آب به وجود آمده، گفت: وضعیت بیماری های مختلف در این منطقه مشکل آفرین شده زیرا آب لازم برای بهداشت هم نداریم.

این ساکن محله سلطان آباد تصریح کرد: هیچگونه قصد مشکل آفرینی برای شهر و مسئولین نداریم اما یکی باید جواب ما را بدهد و مشکلات ما را برطرف کند.

زارع تصریح کرد: انتقال آب با تانکر که مشکلات ما را برطرف نمی کند زیرا همین آب هم در اندازه ساکنین محله نیست.

مشکل آبرسانی به سلطان آباد را برطرف می کنیم

اما معاون نظارت و بهره برداری آبفای روستایی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، وجود انشعابات غیر مجاز را دلیل به وجود آمدن مشکلات برای این منطقه دانست و گفت: شرایط این منطقه بسیار خاص است زیرا انشعابات غیر مجاز باعث جلوگیری از آبرسانی مطلوب شده است.

رضا اسدی تاکید کرد: هماهنگی های لازم را با فرمانداری شیراز انجام داده ایم تا طی بازرسی از این منطقه انشعابات غیر مجاز و پرمصرف غیر خانگی جمع آوری شوند.

وی ادامه داد: در کوتاه مدت انشعابات غیر مسکونی را جمع آوری خواهیم کرد تا روند آبرسانی بهتر شود و از تانکر های بیشتری نیز برای آبرسانی کمک خواهیم گرفت.

معاون نظارت و بهره برداری آبفای روستایی فارس تصریح کرد: در برنامه میان مدت نیز تقویت شبکه انتقال آب را در برنامه داریم که پیمانکار مشخص و این عملیات اجرایی می شود.

اسدی همچنین یادآور شد: با هماهنگی اداره برق نیز سعی خواهد شد که قطعی برق کمتر شود تا میزان تولید آب کاهش نداشته باشد.