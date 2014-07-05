تسریع در روند اجرایی پروژه های عمرانی با لایحه 20 هزار میلیاردی شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جعفری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در عمارت شهرداری تبریز اظهار داشت: این لایحه که در صحن علنی شورای شهر تبریز به تصویب رسیده می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات شهرداری تبریز در اجرای پروژه های عمرانی باشد.

وی ادامه داد: شهر تبریز به دلیل داشتن ساختار قدیمی دارای بافتی فرسوده است که با توجه به شرایط خاص آن باید منتظر پروژه های موثر و گره گشا از طریق شهرداری باشیم ولی در صورتی که کوچکترین نقصی در روند اجرایی این پروژه ها داشته باشیم با هزینه های جبران نشدنی مواجه می شویم.

جعفری افزود: اجرای پروژه‌های تحول‌ساز عمرانی در راستای احیای بافت شهری تبریز ضروری است.

وی با بیان اینکه برای احیای بافت های فرسوده تبریز نیازمند مشارکت میان مردم، شهرداری و شورای شهر هستیم، گفت: در سایه مشارکت همه جانبه مردم و مسئولان می توانیم تبریز را به جایگاه واقعی آن یعنی شهر اولین ها برسانیم.

این عضو شورای شهر تبریز ادامه داد: هم اکنون با نیم نگاهی به وضعیت پروژه های عمرانی شهر تبریز می توان روند شتاب بخش اجرایی این پروژه ها را به خوبی مشاهده کرد که با این وجود می توان انتظار ارتقای شاخص های عمرانی را از شهر تبریز داشت.