30 تن پیله تر ابریشم در فومن برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سمیع رفیعی عصر شنبه در جلسه بررسی مشکلات صنعت نوغانداری در فومن افزود: با توجه به برداشت خوب پیله تر ابریشم پیش بینی می شود امسال نوغانداران فومنی افزون بر 740 میلیون تومان درآمد کسب کنند.

وی همچنین اظهارداشت: در حال حاضر 740 نفر در شهرستان فومن به حرفه نوغانداری مشغول هستند.

مدیر شرکت ابریشم فومن گفت: امسال هزار و 550 جعبه تخم نوغان در بین نوغانداران فومن توزیع شد.

وی افزود: هم اکنون 70 درصد پیله های تر تولیدی ابریشم در شهرستان فومن جذب بازار آزاد شده است.

رفیعی تصریح کرد: نوغانداران فومنی تاکنون افزون بر 30 تن پیله تر ابریشم به ارزش اقتصادی افزون بر 540 میلیون تومان برداشت کرده اند.

وی همچنین اذعان داشت: با توجه به برداشت خوب پیله تر ابریشم پیش بینی می شود امسال نوغانداران 740 میلیون تومان در این شهرستان درآمد کسب کنند.

مدیر شرکت ابریشم فومن گفت: پرورش كرم و توليد پيله ابريشم از فعاليت هاي بخش كشاورزي بوده و عمليات ابريشم كشي، توليد نخ، بافت پارچه و ساير فرآورده هاي ابريشمي در حوزه صنعت قرار مي گيرند.

وی افزود: بنابراين دوام و رونق فعاليت هاي نوغانداري و توسعه صنايع ابريشم به يكديگر وابسته است.

رفیعی اظهارداشت: فعاليت نوغانداری و گسترش صحيح این حرفه در مناطق مستعد كشور مي تواند به عنوان يك برنامه اساسي برای رفع پاره اي از مشكلات اقتصادي، اجتماعي و افزايش سطح اشتغال در كشور مورد استفاده قرار گيرد.

وی یادآورشد: توسعه فعاليت هاي نوغانداري و توليد ابريشم به توسعه فعاليت هاي ارزشمند قالي بافي، جاجيم بافي و بافت منسوجات دستي كمك مي كند و زمينه ايجاد فعاليت هاي جديد صنعتي را فراهم مي سازد.