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۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۶

سمیع رفیعی:

30 تن پیله تر ابریشم در فومن برداشت شد

30 تن پیله تر ابریشم در فومن برداشت شد

فومن – خبرگزاری مهر: مدیر شرکت ابریشم فومن گفت: تاکنون 30 تن پیله تر ابریشم به ارزش اقتصادی افزون بر 540 میلیون تومان در این شهرستان برداشت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سمیع رفیعی عصر شنبه در جلسه بررسی مشکلات صنعت نوغانداری در فومن افزود: با توجه به برداشت خوب پیله تر ابریشم پیش بینی می شود امسال نوغانداران فومنی افزون بر 740 میلیون تومان درآمد کسب کنند.

وی همچنین اظهارداشت: در حال حاضر 740 نفر در شهرستان فومن به حرفه نوغانداری مشغول هستند.

 مدیر شرکت ابریشم فومن گفت: امسال هزار و 550 جعبه تخم نوغان در بین نوغانداران فومن توزیع شد.

وی افزود:  هم اکنون 70 درصد پیله های تر تولیدی ابریشم در شهرستان فومن جذب بازار آزاد شده است.

رفیعی تصریح کرد: نوغانداران فومنی تاکنون افزون بر 30 تن پیله تر ابریشم به ارزش اقتصادی افزون بر 540 میلیون تومان برداشت کرده اند.

وی همچنین اذعان داشت: با توجه به برداشت خوب پیله تر ابریشم پیش بینی می شود امسال نوغانداران  740 میلیون تومان در این شهرستان درآمد کسب کنند.

مدیر شرکت ابریشم فومن گفت: پرورش كرم و توليد پيله ابريشم از فعاليت هاي بخش كشاورزي بوده و عمليات ابريشم كشي، توليد نخ، بافت پارچه و ساير فرآورده هاي ابريشمي در حوزه صنعت قرار مي گيرند.

وی افزود: بنابراين دوام و رونق فعاليت هاي نوغانداري و توسعه صنايع ابريشم به يكديگر وابسته است.

رفیعی اظهارداشت:  فعاليت نوغانداری و گسترش صحيح این حرفه در مناطق مستعد كشور مي تواند به عنوان يك برنامه اساسي برای رفع پاره اي از مشكلات اقتصادي،  اجتماعي و افزايش سطح اشتغال در كشور مورد استفاده قرار گيرد.

وی یادآورشد: توسعه فعاليت هاي نوغانداري و توليد ابريشم به توسعه فعاليت هاي ارزشمند قالي بافي، جاجيم بافي و بافت منسوجات دستي كمك مي كند و زمينه ايجاد فعاليت هاي جديد صنعتي را فراهم مي سازد.

کد مطلب 2325520

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