تشخيص فيزيوتراپهاي تيم ملي بسكتبال غلط بود // تا سه هفته ديگر برمي گردم

به گزارش خبرگزاري " مهر" كرم احمديان بازيكن ملي پوش تيم صبا باتري بمدت 6 ماه به جهت كشيدگي كشاله ران ازميدان ومسابقات دوربود. وي دراين مدت بطوركامل تحت فيزيوتراپي ازسوي فيزيوتراپهاي تيم ملي قرارگرفته بود، زيرا آنان تشخيص داده بودند، آسيب ديدگي وي با فيزيوتراپي برطرف مي شود.

احمديان با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" اظهارداشت: پس از آنكه درمان فيزيوتراپهاي تيم نتيجه نداد، احساس كردم تشخيص آنان غلط است. بنابراين به يك متخصص مراجعه كردم كه اوهم كاملا تاكيد كرد كه تشخيص فيزيوتراپهاي تيم ملي غلط بوده ومن بايد جراحي بشوم كه پس ازتوصيه وي اقدامات لازم را انجام دادم و ازسه ناحيه جراحي شدم وفهميدم كه تشخيص اين متخصص چقدر درست بوده است. الان هم تقريبا بهبودي حاصل شده وپس از استراحتي سه هفته اي بازمي گردم.