به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شهین باهر بعداز ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تبریز اظهار داشت: برخی زیرساخت‌های شهری در تبریز نیاز به بازبینی و تقویت دارند همچون اتوبان پاسداران که متاسفانه عدم اجرای اصولی آن در گذشته باعث شده امروز، طراحی و اجرای پروژه مجددا در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: در صورتی که در ابتدا با استفاده از کارشناسی‌های لازم اقدام به اجرای پروژه‌های عمرانی بکنیم در این صورت نیاز مجدد به بازسازی این پروژه‌ها از بین خواهد رفت و هزینه و وقت کمتری برای ساخت این طرح ها صرف خواهد شد که این امر به نفع مردم شهر خواهد بود.

شهین باهر با بیان این که بیشتر پروژه های تدوین شده، به منظور افزایش مسیرهای دسترسی درون شهری، طراحی شده است، افزود: پروژه دوکمال از جمله این پروژه هاست که با اجرای آن، یک ورودی جدید به مجموع مبادی شهر افزوده خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: در سال های اخیر، پروژه شاخصی در شهر تبریز نداشتیم اما خوشبختانه با آغاز به کار دور جدید فعالیت شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز در یک سال اخیر، برنامه های عمرانی در جای جای شهر تبریز طراحی و تدوین شده است.

فریدون بابایی‌اقدم، رییس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این گفتگو اظهار داشت : جهت‌گیری شورای اسلامی شهر تبریز، حمایت از شهرداری، در راستای اجرای پروژه‌های تحول‌آفرین عمرانی است.

وی با بیان این که معضل ترافیک، مهم‌ترین چالش شهر تبریز است، تصریح کرد: برای رفع این مشکل، اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح میدان‌های راه آهن، اره گر، کلانتر کوچه، گلکار، افلاک نما، ائل گلی و هتل مرمر با برخورداری از پیشرفت قابل قبول، نقش موثری در آینده عمرانی شهر تبریز خواهد داشت.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز افزود: با بهره‌برداری از این پروژه های برنامه ریزی‌شده، بخش قابل توجهی از هزینه‌های زندگی مردم کاهش خواهد یافت.