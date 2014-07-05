به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی پورمختار ظهر شنبه در جلسه بررسي مشکلات دانشگاه آزاد اسلامي مرکز بهار با بيان اينکه توسعه دانشگاه به دليل ارتباط مستقيم با علم، از خواست ها و مطالبات مردم است، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامي رتبه اول را در تعداد دانشجويان و به تبع فارغ التحصيلان دانشگاهي و درآمد زايي دارد و در حوزه تحقيق و پژوهش نيز از جايگاه ويژه اي در کشور برخوردار است.

پورمختار با اشاره به اينکه امروز علم و دانش اساس پيشرفت کشور در حوزه هاي مختلف است، افزود: وجود عالمان و نوابغي که ساليان سال مردم سراسر دنيا را براي علم آموزي و حضور در مکتب دانشمندان جذب خود مي کردند نشان از سبقه تاريخي اين کشور در حوزه علم دارد.

نماينده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه امروز حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي در کشور نيازمند تحول علمي است، اظهار داشت: به عينه ثابت شده در هر حوزه اي که عالمان کليد دار بوده اند امور به درستي انجام و پيشرفت حاصل شده است.

پورمختار افزود: دانشگاه آزاد اسلامي شهر بهار به عنوان مهد عالماني چون شيخ محمد بهاري مي تواند الگو و پايه باشد و براي اين مهم بايد دانشگاهها را از اين محيط و روال خشکي که در پيش گرفته اند خارج کرده و تحول ايجاد کند.

نماينده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: چراکه امروز عرصه فرهنگي ما نياز به تحول اساسي دارد و هيچ ارگاني در حد دانشگاهها نمي تواند به تحول فرهنگي بپردازد.

وی با اشاره به اينکه عرصه فرهنگي با تمامي عرصه ها گره خورده است، گفت: امروز در هر بخشي که دچار عقب ماندگي و عدم پيشرفت هستيم ريشه در حوزه فرهنگ ما دارد.

نماينده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: اين امر نيز ناشي از آن است که دانشگاهها به عنوان متوليان اصلي فرهنگسازي کمتر به عرصه فرهنگي ورود پيدا کرده اند.

پورمختار با بیان اینکه امر تربيت در دانشگاهها ضعيف شده است، اذعان داشت: بايد کارهاي فرهنگي در مراکز عالی فعال شود چراکه اساس تغيير و تحول در جامعه فرهنگ است.