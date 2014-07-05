راه حلهایی برای حمایت از تولید داده شود/ بیمه 43 هزار قالیباف و هنرمند صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه بعد از ظهر شبه در جلسه تبادل نظر و بررسی لایحه حمایت از تولید ملی در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی استان با بیان اینکه مشکلات در تمام حوزه ها همچون بانک ها، تامین اجتماعی و مالیات وجود دارد، اظهارداشت: باید برای رفع مشکلات، جلوگیری از کند شدن توسعه تولید و صنعت و توسعه آن باید راهکارهای منطقی داده شود و باید تمام مشکلات در بخش تولید و صنعت را رصد کرد.

همچنین مدیرکل امور مالیاتی مازندران با اشاره به اینکه اصلاح قانون مالیاتی در دستور کار مسئولان قرار گرفته است، افزود: یکی از اقدامات مهم امور مالیاتی حمایت از تولید و تولید کننده است.

علی اکبر حمزه ای اذعان داشت: در امور مالیاتی برای کمک به تولیدکننده رسیدگی بر اساس دفاتر جایگزین علی الراس شده است و سرمایه گذار به میزان سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی تا زمان توسعه می تواند از معافیت مالیاتی برخوردار شود.

این مسئول با بیان اینکه طبق قانون برنامه پنجم از سال 90 تا پایان سال 94 هر سال یک واحد به مالیات ها افزوده شود که سازمان امور مالیاتی مخالف آن است، افزود: دولت در سال جاری بدلیل مشکلات بهداشت و سلامت یک واحد بعنوان مالیات سلامت عنوان کرده که این به ضرر است.

حمزه ای با بیان اینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده تولید کننده است، افزود: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط مصرف کننده امکان پذیر نیست و تصمیم با دولت است و نیاز به زمان دارد و هر سرمایه گذاری خارجی که کمک به کسب و کار کشور کند از معافیت مالیات برخوردار می شود.

حمزه ای خاطرنشان کرد: 65 درصد اقتصاد خارج از دید مالیات است.

همچنین مدیرکل سازمان تامین اجتماعی مازندران با ارائه سوال چرا به موازات صندوق های تامین اجتماعی، صندوق های بیمه های دیگر راه اندازی می شود، گفت: نیاز است که قانون بازنگری شود.

سید علی اصغر محمودی بیان کرد: صندوق تامین اجتماعی همانند ارتش بین الملل است.

این مسئول بیا بیان اینکه دولت از سالها قبل 60 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است، اذعان داشت: این بدهی را دولت نمی تواند به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

محمودی به 43 هزار نفر بیمه قالی بافی و صنایع دستی در مازندران اشاره کرد و افزود: در سال جاری فقط برای 20 هزار نفر اعتبار در نظر گرفته شد و تکلیف بقیه مشخص نیست.