اعتبارات راهداری استان بوشهر دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صفایی بعد از ظهر شنبه در بازدید از ظرحهای راهداری استان بوشهر اظهار داشت: گام های بسیار مهمی در راستای توسعه راههای استان برداشته شده و طرح های بسیار خوبی نیز در این زمینه در دست اجرا داریم.
وی با اشاره به وجود بیش از چهار هزار کیلومتر راه در استان بوشهر، گفت: این راهها شامل راههای اصلی، راههای فرعی، بزرگراهها و راههای روستاهایی هستند که تلاش برای بهبود وضعیت این راهها را در دستور کار داریم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از انجام روزانه بیش از 24 هزار تردد در راههای استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: از این میزان ترددد حدود 20 درصد ترددها در راههای اصلی و بزرگراهها صورت می گیرد.
وی ادامه داد: بزرگراههای استان بوشهر به ویژه در محورهای پرتردد به دوربینهای کنترل سرعت تجهیز شده که توسعه سیستمهای الکترونیکی کنترلی میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش سوانج و حوادث رانندگی داشته باشد.
اختصاص 420 میلیارد ریال اعتبار به راهداری استان بوشهر
صفایی همچنین به نقش آموزش در کاهش حوادث اشاره کرد و بیان داشت: باید برنامههای مختلفی در سطح کوتاهمدت و بلندمدت در نقاط مختلف برگزار شود تا شاهد اثربخشی آن باشیم.
وی تصریح کرد: اعتبارات راهداری استان بوشهر در سال جاری به نسبت سال گذشته دو برابر شده است و به 420 میلیارد ریال رسیده است که امیدواریم شاهد تحول در بخش راهداری استان بوشهر باشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به فعالیت 15 راهدارخانه ثابت و سیار در استان بوشهر، ادامه داد: راهدارخانه ها خدمات بسیار خوبی را در موارد مختلف به مردم ارائه میدهند.
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