وضعیت لغو قبولی متقاضیان دکتری دانشگاه تهران بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته دانشگاه تهران مازاد بر ظرفیت آزمون سراسری، در فراخوانی اقدام به جذب دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری کرد. طبق روال، متقاضیان به گروههای آموزشی جهت مصاحبه، آزمون کتبی و یا شفاهی و ارزیابی مدارک معرفی شدند. سپس گروهی از اعضای هیات علمی، پس از آزمون کتبی، این دانشجویان را مورد مصاحبه علمی قرار داده و مدارک علمی آنها را ارزیابی کردند افرادی که بیشترین امتیاز را آورده بودند به عنوان افراد پذیرفته شده به شورای آموزشی دانشکده ها معرفی کردند.

همچنین از معاونت آموزش دانشگاه با این افراد تماس گرفته و قبولی آنها تائید شد و از آنها خواسته شد که مدارک ثبت نام خود را تحویل دانشگاه دهند. در حالی که این دانشجویان خود را برای ثبت نام آماده می کردند از اداره آموزش دانشگاه مجددا با آنها تماس گرفته و اعلام شد که قبولی آنها لغو شده است. آنها در توضیح این رویداد اعلام کردند که طبق مصوبه جدید هیات رئیسه وقت دانشگاه، افرادی که دوره ارشد خود را در مدتی بیش از چهار ترم به پایان رسانده اند استعداد درخشان تلقی نمی شوند.

براین اساس پرونده قبولی دکترای استعدادهای درخشان این دانشجویان لغو شد. این مساله باعث شد که این دانشجویان که حدود 43 دانشجو هستند امکان ثبت نام در دانشگاه های معتبر دیگر را نیز از دست بدهند و پیگیری های آنها نیز در دوره دکتر فرهاد رهبر رئیس سابق دانشگاه تهران، سپس در دوره دکتر محمد حسین امید سرپرست دانشگاه ، به جایی نرسید اکنون این دانشجویان در بلاتکلیفی قبولی یا عدم قبولی به سر می برند و خواهان بررسی موضوع توسط سرپرست جدید دانشگاه تهران دکتر نیلی احمد آبادی هستند.

دکتر محمود نیلی احمد آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رسیدگی به پرونده دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه تهران گفت: این موضوع در جلسه ای بررسی می شود تا بدانیم اصل صورت مساله چیست.

وی ادامه داد: بالاخره ضوابط آموزشی وجود دارد که باید بررسی شود، اگر امکان آن باشد، نسبت به این مساله اقدام شود.

سرپرست دانشگاه تهران درخصوص پردیس های بین الملل این دانشگاه نیز گفت: برای پردیس های بین المللی دانشگاه تهران کمیته های تعیین شده که وضعیت این پردیس ها را در راستای ارتقاء کیفیت بررسی و ارزیابی خواهند کرد.



