شناسایی 67 نقطه حادثه خیز در معابر شهر ارومیه/ لزوم ساماندهی مسیرهای تردد عابرین پیاده

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سعیدی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک آذربایجان غربی با اعلام اینکه با بررسی های انجام شده بر اساس آمار و نوع تصادفات در معابر درون شهری ارومیه 67 نقطه حادثه ساز در سطح شهر شناسایی شده است، اظهار داشت: همچنین بر اساس بررسیهای انجام شده در 13 نقطه نیازمند احداث پل عابر پیاده هستیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون متاسفانه 58 درصد متوفیان تصادفات درون شهری آذربایجان غربی بویژه شهر ارومیه تصادف خودرو با عابر پیاده گزارش شده است، اظهار داشت: نبود فنس و نرده کشی در طرحهای تقاطع غیر همسطح، کمبود و نبود پل عابر پیاده در سطح شهر بویژه در هسته مرکزی، عدم نرده کشی مناسب بلوارهای حاشیه شهر، سرعت بالای خودرو با توجه به احداث تقاطعهای غیر همسطح در سطح شهر از جمله عوامل بالا بودن این آمار در ارومیه است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان غربی با اعلام اینکه متاسفانه آذربایجان غربی جز 7 شهر اول کشور در آمار متوفیات عابر پیاده در تصادفات درون شهری محسوب می شود، ادامه داد: مشکل ترافیکی در سطح شهر نداریم، مشکل نبود فرهنگ مناسب رانندگی و تردد در معابر شهری بوده که باید با توجه ویژه ای به این موضوع در برنامه ریزیهای فرهنگی شود.

سرهنگ سعیدی بر لزوم ایجاد پلهای مکانیزه عابر پیاده، ساماندهی و ایمن سازی تردد عابرین پیاده، نرده و فنس کشی زیر پلهای عابر پیاده، نرده کشی بلوارهای حاشیه ای شهر و هدایت آنها به محلهایی که دارای خط کشی عابر پیاده هستند، روان سازی عبور و مرور در تقاطع ها و هوشمند سازی چراغ های راهنمایی و رانندگی در تقاطع تاکید کرد.

وی در ادامه در خصوص آمار تصادفات درون شهری آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون، اعلام کرد: طی این مدت 2 هزار 152 فقره تصادف درون شهری در سطح استان بوقوع پیوسته که از این تعداد 444 مورد خسارتی، یک هزار و 683 مورد جرحی با یک هزار و 917 مجروح و مابقی فوتی با 27 نفر فوتی بود.

250 دستگاه اتوبوس و تاکسی جدید وارد ناوگان حمل و نقل عمومی ارومیه می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه نیز در این جلسه، گفت: به منظور کاهش میزان آلودگی هوا و ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه درشهر تا یکماه آینده پس از نهایی شدن مسیر ویژه تردد دوچرخه در ساحل رودخانه شهرچایی و معابر درون شهری این طرح در ارومیه اجرا می شود.

سیروس ذاتی با اعلام اینکه مرحله نخست اجرای این طرح با استفاده از 200 دستگاه دوچرخه که با نصب تجهیزات الکترونیک هوشمندسازی شده اند آغاز می شود، ادامه داد: خرید 50 دستگاه اتوبوس جدید و نوسازی 200 دستگاه تاکسی در شهر ارومیه از دیگر برنامه های شهرداری ارومیه در سالجاری است.

وی مکان یابی پارکینگ، باز تنظیم خطوط تاکسی رانی، مطالعات اصلاح هندسی نقاط حادثه ساز، بهنگام سازی مطالعات طرح جامع، مطالعات سیستم های حمل و نقل هوشمند، تکمیل مطالعات خط یک اتوبوس تندرو و امکان سنجی و مسیر یابی سامانه های حمل و نقل ریلی را از جمله طرحهای در دست مطالعه امسال این نهاد برشمرد.