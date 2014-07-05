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۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۰۳

کشف مقادیری سلاح و مهمات وابسته به طرفداران محمود الصرخی در کربلا

کشف مقادیری سلاح و مهمات وابسته به طرفداران محمود الصرخی در کربلا

منابع امنیتی در کربلا از کشف مقادیری سلاح و مهمات وابسته به طرفداران عامل فتنه محمود الصرخی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، سرهنگ احمد الحسناوی سخنگوی پلیس کربلا گفت: نیروهای پلیس کربلا در عملیات بازرسی از مناطق سیف سعد و الملحق موفق به کشف سلاح های سبک و متوسط و مهمات وابسته به طرفداران محمود الصرخی عامل فتنه شدند.

وی افزود: نیروهای پلیس همچنان این دو منطقه را تحت محاصره خود دارند. مقررات منع آمد و شد همچنان پابرجاست و ورود و خروج هر خودرویی به استان ممنوع است.

شایان ذکر است که عقیل الطریحی استاندار کربلا از کشف کارگاه ساخت بمب و انبارهای سلاح وابسته به محمود الصرخی خبر داد.

کد مطلب 2325622

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