400 مدیر موفق شهرستان بناب با حضور وزیر کشور تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج الهی عصر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری این همایش با بیان اینکه هزینه این همایش یک میلیارد و 200 میلیون ریال برآورد شده، گفت: این همایش در شهریور ماه با حضور وزیر کشور برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه 30 درصد هزینه کل برگزاری همایش را ادارات شهرستان تامین می کنند، ادامه داد: امیدواریم با برگزاری این جشن قدمی در راستای تکریم از زحمت کشان این شهرستان که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا الآن مفید و پرثمر بوده اند، برداریم.

فرج الهی همچنین با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل هایی که این شهرستان دارد، افزود: خود این همایش فرصت بزرگی است که ظرفیت های شهرستان را به کشور معرفی کنیم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه پیشرفت و توسعه شهرستان بناب در تمام بخش ها مثبت بوده است، گفت: امیدواریم حرکت مثبت شهرستان بناب در دولت تدبیر و امید نیز مثل گذشته صعودی باشد و شرمنده مردم نباشیم.