رئیس دامپزشکی شهرستان بروجرد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی از زحمات نوری موسیوند رئیس سابق دامپزشکی بروجرد تقدیر و محمدرضا جباری به عنوان رئیس جدید دامپزشکی شهرستان منصوب و معرفی شد.

بنابراین گزارش، محمدرضا جباری رئیس جدید دامپزشکی شهرستان بروجرد ظهرشنبه دراین مراسم اظهار داشت: بروجرد قطب دامپروری و دامپزشکی استان لرستان بوده و در این زمینه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: لذا با توجه به تولید انبوه در همه زمینه های دامی، کشاورزی و باغی توقعات مردم نیز در ارتباط با مسائل بهداشتی بالا است.

جباری ادامه داد: در شرایط فعلی وضعیت دامپزشکی بروجرد از لحاظ نیروی انسانی مناسب نیست و با کمبود کارشناس و نیروی اداری مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: نگاه ما نگاهی رو به رشد است و انتظار داریم که وضعیت موجود بهتر شود زیرا با توجه به پتانسیل بالایی که در شهرستان وجود دارد جای کار بسیار زیاد است.

رئیس دامپزشکی شهرستان بروجرد بیان داشت: در حال حاضر با شیوع برخی بیماریهای دامی از جمله لمپی اسکین و مشاهده آن در چند استان غربی باید مراقبتهای ویژه برای واکسیناسیون دام شهرستان اعمال شود.

وی افزود: اگر موردی از این بیماری در جایی مشاهده شود باید تا شعاع 10 کیلومتری آن نقطه را واکسینه کنیم که در این رابطه به نیروهای کارشناس بیشتری نیاز است.