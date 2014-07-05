40 میلیارد ریال طرح اشتغالزا در کارگروه اشتغال لرستان به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب عصر شنبه در حاشیه کارگروه اشتغال لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز در این جلسه 40 میلیارد ریال طرح اشتغالزا به تصویب رسید.

وی با اشاره به تعداد طرحهای تصویب شده در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان عنوان کرد: در مجموع در این کارگروه سه طرح تعاونی به تصویب رسید.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان بیان داشت: در مجموع برای اجرای این طرحها 35 میلیارد ریال سرمایه ثابت و پنج میلیارد ریال نیز سرمایه در گردش به تصویب رسید.

آشتاب تعداد اشتغال ایجاد شده با بهره برداری از این تعداد طرح را 52 نفر اعلام کرد.

وی با اشاره به محل تامین اعتبار این طرحهای مصوب کارگروه اشتغال لرستان تصریح کرد: محل تامین اعتبار این طرحها صندوق توسعه ملی و بانک عامل آنها نیز بانک توسعه تعاون است.